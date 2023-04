Politie houdt nachtelijke zoektocht in Diksmuide naar inbreker die kan vluchten

In een wijk in Diksmuide werd woensdagavond laat geprobeerd om in te breken in een woning. De politie hield een zoektocht, maar de dader kon ontkomen.

Rond 23.40 uur hoorde een bewoner van een huis in de Hippodroomstraat in Diksmuide plots buiten lawaai. Toen ze dichter ging kijken, stelde vast dat er van buitenaf geroezemoes en geklop te horen was aan het raam. Wellicht ging het om een inbreker die een weg naar binnen wilde zoeken. De politie werd verwittigd en zij kwamen met verschillende ploegen ter plaatse.

“Aan de woning werd een inbraakpoging vastgesteld”, zegt commissaris Geert Provoost van Polder. “Buiten werd gezien dat een stuk omheining plat gestampt was. Voor het overige was er geen schade in de woning en raakte de dief dus ook niet binnen. We hebben met zaklampen nog een zoekactie gehouden in de buurt maar we konden niets meer aantreffen. Voorlopig kregen we maar een melding binnen van dergelijke feiten.”

Wie nog iets gezien zou hebben, belt best de politie. (JH)