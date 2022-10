Politie houdt dief op fiets staande via zoekapplicatie voor laptops en tablets

In de nacht van zaterdag op zondag kreeg de politie van Oostende melding van een diefstal uit een appartement.

In het centrum kwam de melding binnen, kort na middernacht. Een 23-jarige bewoonster lag te slapen en hoorde lawaai. Verschillende zaken werden uit haar appartement ontvreemd, o.a. een laptop en een tablet. Op de toestellen zat een zoekapplicatie waarmee de toestellen konden gevolgd worden.

Ongeveer een uur later kreeg de bewoonster melding van de toestellen, iets verderop in het centrum, waarop ze de politiediensten meteen verwittigde. Zij snelden ter plaatse naar de locatie die de applicatie aangaf en troffen een man op de fiets aan die verschillende voertuigen aan het controleren was.

Uit de rugzak die de man bij had, kon de laptop en de tablet gerecupereerd worden. De man werd overgebracht naar het bureel en een proces-verbaal werd opgesteld.