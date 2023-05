Politie Diksmuide zoekt eigenaar van wellicht gestolen offerblok

De politie in Diksmuide zit momenteel met een bijzondere opsporing. Woensdag werd een gedumpt offerblok of donatiebus aangetroffen in de graskanten. Het lijkt erop dat de achterkant opengebroken is. “We kregen nog geen aangifte van een diefstal uit een kerk of kapel en zoeken daarom de eigenaar”, meldt politiezone Polder.

Woensdagmiddag kreeg de politie van Diksmuide een vreemde oproep binnen. “We werden gebeld door een persoon die graskanten aan het af doen was in de Eikhofstraat in Diksmuide”, meldt politiezone Polder. “Die persoon had een houten constructie gevonden in de graskanten. Het lijkt wat op een brievenbus. We gaan er echter van uit dat het om een donatiebus of offerblok in hout gaat. Achteraan heeft de bus een afgesloten poortje en dat lijkt geforceerd te zijn. De bus was ook leeg binnen. Tot nu toe kregen we nog geen aangifte binnen van een diefstal uit een kerk of kapel. We vermoeden dat deze van daar afkomstig moet zijn en zoeken daarom de eigenaar.”

Vermoedelijk is het offerblok gestolen en werd de inhoud meegenomen. Wie meer zou weten of de eigenaar kent kan contact opnemen met de politie Polder op het nummer 051/50.00.0. De referentie van de opsporing is VU.18.L2.003059/2023. (JH)