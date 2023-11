Politie Brugge zoekt dader van gewapende overval op juwelier

In de Zuidzandstraat in Brugge vond rond de middag vandaag een gewapende overval plaats op een juwelier. Door verweer van de uitbater kon de dader geen buit maken en nam hij de vlucht. De politie is nu op zoek naar de overvaller.

Iets na het middaguur vond een gewapende overval plaats op een vestiging van Juweliers Verstato in de Zuidzandstraat, een van de drukste Brugse winkelstraten. Dat bevestigde ook de Lokale Politie Brugge. “Een man stapte inderdaad de juwelierszaak binnen en vroeg ‘de mooiste en duurste stukken boven te halen’. Daarbij haalde hij ook een pistool boven”, zegt politiewoordvoerster Lien Depoorter.

“Naar ik begrijp deed de juwelier aanvankelijk alsof hij daar zou in mee gaan. Maar dat deed hij dus dus niet, integendeel, hij slaagde erin om de man buiten te jagen zonder dat er een schot werd gelost. En er zou inderdaad geen buit gemaakt zijn.”

Naar we vernemen zou de juwelier in het tumult wel gevallen zijn op een glazen kast die daardoor in stukken gebroken is. In een aantal omliggende grote winkels zou de politie tijdelijk gevraagd hebben om de zaak te sluiten en de klanten binnen te houden, zoals bij schoenhandel Van Haaren, maar al vlug mochten ze de deuren terug openen.

“Er is een beschrijving van de dader en we beschikken ook over beelden van in de juwelierszaak zelf. Dus op basis daarvan zijn we nu op zoek naar de overvaller”, geeft de politiewoordvoerster nog mee.