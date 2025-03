Politie betrapt twee inbrekers op heterdaad in Marke dankzij vlugge alarmering slachtoffer: duo opgepakt

Donderdagmorgen 13 maart kon de politiezone Vlas twee inbrekers op heterdaad betrappen en oppakken nadat zij ingebroken hadden in een handelszaak in de Torkonjestraat in Marke.

De feiten speelden zich af omstreeks 7.30 uur. De eigenaar alarmeerde de politiezone Vlas toen hij vaststelde dat er via een raam ingebroken was in zijn zaak.

Twee Roemenen

De politieteams waren heel vlug ter plaatse. Tijdens een zoekactie in de buurt werden twee verdachte mannen gespot aan een bushokje. Ze waren beide bezig met het afdoen van handschoenen en hadden ook een goed gevulde rugzak bij zich. In die rugzak troffen de politieteams onder andere twee laptops, een smartphone, een CO2-meter en enkele flessen dure wijn en champagne aan.

Het tweetal werd overgebracht naar het commissariaat voor verhoor en verder onderzoek. Het gaat om twee meerderjarige mannen met een Roemeense identiteitskaart. Beide verdachten zijn inmiddels gedagvaard en moeten voor de rechter verschijnen via het snelrecht.

De eigenaar van de handelszaak kon alle gestolen goederen meteen recupereren.

Maatregelen

Thomas Detavernier, woordvoerder politiezone Vlas: “Inbrekers hebben de afgelopen maanden meerdere keren toegeslagen in de zuidrand van Kortrijk, telkens in woningen die vlakbij invalswegen liggen, om daarna meestal zo snel mogelijk richting de Franse grens te vluchten. In de strijd tegen deze (grens)criminaliteit beslisten politie en burgemeester begin februari om een pakket aan maatregelen in te voeren in en rond inbraakgevoelige wijken in Marke (inzet mobiele camera, extra politietoezichten, preventieacties …, red.). Het is dankzij die extra politionele toezichten en patrouilles dat dit duo inbrekers eergisteren kon opgepakt worden.”