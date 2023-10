Politie betrapt opnieuw twee fietsendieven op Stationsplein Kortrijk: “Met dank aan alerte passant”

Donderdagavond kon de politiezone VLAS twee fietsendieven op heterdaad betrappen toen ze hun slag wilden slaan op het Stationsplein in Kortrijk.

De feiten gebeuren rond 21.30 uur ’s avonds. Een alerte passant contacteerde de politie en meldde dat ze een verdachte man zag rondkijken in de fietsenstalling. Vanuit de dispatching werden meteen de camera’s in stelling gebracht om de verdachte in beeld te brengen en de politieteams op het terrein er op af te sturen.

Slot opengeknipt

Via de camera’s kon nog een tweede verdachte gespot worden. De mannen waren duidelijk op zoek naar een niet of slecht gesloten fiets of elektrische step. De politieteams kwamen ter plaatse en zagen hoe de verdachten een fiets hadden gestolen door het slot open te knippen met een stevige tang. Een van de twee fietste daarna meteen weg met de gestolen fiets, maar hij geraakte niet ver. Beide verdachten konden meteen opgepakt worden.

Meer feiten?

Het gaat dus om twee mannen, één minderjarig en de andere meerderjarig. Uit het eerste onderzoek bleek dat de meerderjarige geen verblijfsdocumenten voor ons land heeft. De minderjarige is afkomstig uit Sint-Jans-Molenbeek. Er wordt nu verder onderzocht of ze ook verantwoordelijk zijn voor andere (fiets)diefstallen.

“Dankzij de alertheid van de dame die de politie alarmeerde, konden onze aanwezige politieteams in Kortrijk centrum en het dispatching/camerateam heel vlug de verdachten spotten, op heterdaad betrappen en oppakken. Het is nogmaals duidelijk dat je niet mag aarzelen om de politie te bellen via 1701 als je verdachte personen ziet. Door vlug te reageren kunnen veel criminele feiten vermeden worden”, meldt de politie.