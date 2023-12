Poging tot gewapende overval in fruitwinkel in Houthulst: dader vlucht zonder buit weg

In een fruitwinkel in Houthulst vond vrijdagochtend een poging tot gewapende overval plaats. Een man drong de winkel binnen, riep iets en liet uitschijnen dat hij gewapend was. De aanwezige uitbaatster vroeg de man te vertrekken… waarop die dat gewoon deed.

De feiten vonden vrijdagochtend plaats in een groenten- en fruitwinkel in Houthulst. Nadat de winkel geopend was, kwam er plots een verdachte man de zaak binnengestapt. Daarop zou de man iets beginnen roepen hebben, maar wat is onduidelijk. Het parket van Ieper bevestigt de feiten. “De man riep iets waardoor we konden afleiden dat het om een poging tot overval ging en liet daarbij uitschijnen dat hij gewapend was”, zegt de procureur. “De uitbaatster en het aanwezige personeel reageerden echter zeer koelbloedig. Ze waren niet onder de indruk en vroegen de man te vertrekken. Waarop hij dat vervolgens ook deed, zonder buit. De politie is momenteel nog bezig met het onderzoek en er is nog geen verdachte opgepakt.”

Verdachte spoorloos

De politie Polder kwam meteen ter plaatse en hield nog een buurtonderzoek, maar kon de verdachte niet aantreffen. Het onderzoek loopt verder. In de winkel vielen geen gewonden, maar was men weliswaar onder de indruk van de feiten. De winkel is daarna toch terug opengegaan. (JH)