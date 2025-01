Poetsvrouw veroordeeld tot werkstraf na diefstal juwelen

Een 53-jarige Waalse vrouw heeft een werkstraf van 50 uren en 800 euro boete gekregen voor de diefstal van juwelen toen ze aan de slag was als poetsvrouw in een poetsbureau in Veurne. Ze werd ook verdacht van de diefstal van geld bij twee andere klanten maar dat vond de rechter niet bewezen.

De 53-jarige N.V. was in de eerste helft van 2023 aan de slag als poetsvrouw bij een poetsbureau in Veurne en bezocht daarom verschillende klanten. Maar volgens het parket bleek de vrouw lange vingers te hebben. “Er werden in april en mei enkele aangiftes tegen haar gedaan wegens diefstal”, sprak de procureur.

“Ze werd daarom ook ontslagen. Bij een vrouw werden uit een doosje zes juwelen gestolen en wat schoonheidsproducten. Die feiten werden gefilmd en N.V. gaf ze dan ook toe. De juwelen werden terugbezorgd. Bij enkele andere klanten werd dan weer geld gestolen. Het vreemde is dat ze ook een van die diefstallen toegaf en zei uit wraak te handelen, omdat ze de echtgenoot van het huis niet meer mocht zien, maar dat later ontkende.”

N.V. kwam op haar proces enkel toegeven wat niet te ontkennen viel. “Ze geeft de diefstal van de juwelen toe maar voor de diefstal van het geld zijn er geen bewijzen. Daarvoor vragen we de vrijspraak. ” De rechter oordeelde dat er inderdaad geen bewijzen waren voor de diefstal van het geld, omdat die klachten pas later ingediend waren. N.V. kreeg een werkstraf van 50 uren. (JH)