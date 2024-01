Poetsvrouw die jarenlang blinden en bejaarden beroofde, hoeft niet naar de cel: “Ze betaalde alles tot de laatste cent terug”

Bijna vijf jaar lang kon ze ongestoord haar gangetje gaan, maar een alerte, oudere dame bracht uiteindelijk een einde aan de strooptocht van poetsvrouw S.T. De 28-jarige vrouw uit Eernegem ging tientallen keer aan de haal met geld en juwelen van bejaarden of blinden. Toch gunde de rechtbank haar nog een kans.

Als poetsvrouw was S.T. aan de slag in diverse woonzorgcentra, zoals Ons Geluk en Godtschalk in Oostende en Riethove in Oudenburg. Maar ook Huis 45, de voorziening voor blinden en slechtzienden in Varsenare, deed beroep op haar diensten. De Eernegemse maakte evenwel van haar positie misbruik en ging tussen juli 2017 en februari 2022 liefst 34 keer aan de haal met geld en juwelen van blinden en bejaarden. Ze sloeg ook toe bij bejaarden thuis en inde soms dienstencheques zonder prestaties te leveren.

Telkens ontslagen

Met het gestolen goudwerk trok S.T. naar juwelierszaken in Brugge en Torhout of naar een goudwisselkantoor in Roeselare. In de loop der jaren werd S.T. meermaals verdacht van diefstallen, maar nooit konden de feiten hard worden gemaakt. Ze werd wel telkens ontslagen, maar deed elders gewoon verder. Bij een betrapping in een woonzorgcentrum in Ardooie maakte ze het slachtoffer wijs dat ze een inspecteur was van het OCMW.

“Ze loog dat ze de dader van de diefstal te pakken hadden”

Uiteindelijk kon een alerte, bejaarde dame de poetsvrouw op heterdaad betrappen. Maar die gaf zich prompt uit voor iemand van Ziekenzorg en slaagde er alsnog in om het huis te verlaten met geld en juwelen. Achteraf belde S.T. haar nog eens op en gaf ze zich uit voor een politieagent. “Ze loog dat ze de dader van de diefstal te pakken hadden”, aldus de procureur.

Maar het slachtoffer liet zich niet afschepen en trok naar het politiekantoor, waar ze volkomen uit de lucht vielen. Pas in mei 2022 ging S.T. tot bekentenissen over. “Dat deed ze pas toen ze geen weg meer uitkon”, besloot procureur Barzeele, die 37 maanden cel vroeg.

Hulp nodig

Volgens de verdediging lagen psychische problemen aan de basis van de feiten. “Ze kampt met een persoonlijkheidsstoornis en had ook financiële problemen”, stelde haar advocaat. S.T drukte op het proces haar spijt uit. “Ik heb hulp nodig”, zuchtte ze.

De verdediging drong aan op probatievoorwaarden. Met succes, want S.T. kreeg maandag 37 maanden voorwaardelijke celstraf. “De beklaagde betaalde de slachtoffers tot de laatste cent terug”, aldus de rechter, die er ook rekening mee hield dat S.T. intussen psychologische hulp zocht. Ze moet die begeleiding de komende jaren ook verderzetten. Als S.T. de voorwaarden niet naleeft, wordt de celstraf effectief. (AFr)