Plaag woninginbraken binnen politiezone Gavers

In de maand februari werd politiezone Gavers het slachtoffer van een plaag aan woninginbraken. Tussen 13 en 17 februari vonden zeven woninginbraken plaats in Deerlijk telkens tussen 18 en 20 uur. De recherchedienst startte een onderzoek en kon op die manier een voertuig in beeld brengen. Door speurwerk en een samenwerking met de federale politie speelden ze kort op de bal zodat de verdachten op heterdaad betrapt werden.

Betrapt op heterdaad

Drie verdachten met Albanese nationaliteit dachten hun slag te kunnen slaan in de politiezone Arro Ieper. Na een achtervolging werden zij gearresteerd. De verdachten hadden de buit nog op zak: drie zilveren koffielepels, twee zilveren vorkjes, een horloge, vijf goudkleurige kettingen, negen paar oorringen, goudkleurige sleutelhanger en vijf ringen. Bijkomend werd een bedrag van 6.894,44 euro aangetroffen.Ook een deel van het inbrekersmateriaal werd gevonden. Een schroevendraaier was de voornaamste sleutel om een toegang tot de woning te forceren.

De gearresteerde verdachten worden momenteel gelinkt aan de zeven woninginbraken in Deerlijk.

Enkele tips om inbraken te voorkomen:

Vervang standaard sloten : Vervang de standaard sloten op uw deuren en ramen door stevige, hoogwaardige sloten die niet gemakkelijk met een schroevendraaier kunnen worden geopend. Zorg ervoor dat de sloten voldoen aan de veiligheidsnormen.

Installeer veiligheidsbeslag : Installeer veiligheidsbeslag op uw deuren en ramen. Dit beslag is speciaal ontworpen om inbraak met een schroevendraaier tegen te gaan. Het beslag is voorzien van een stalen plaat die voorkomt dat de schroevendraaier in de opening kan worden gestoken.

Plaats raamboompjes : Plaats raamboompjes op uw ramen. Dit zijn metalen grendels die voorkomen dat het raam geopend kan worden zonder de boompjes eerst te openen. Hierdoor wordt het voor inbrekers moeilijker om met een schroevendraaier het raam te forceren.

Beveilig glas : Beveilig het glas in uw ramen en deuren. Dit kan door middel van veiligheidsfolie of door het plaatsen van gehard glas. Hierdoor wordt het moeilijker om het glas te breken en in te breken.

Verwijder opstapjes : Verwijder alle opstapjes en ladders uit uw tuin. Deze kunnen inbrekers helpen om toegang te krijgen tot uw huis via ramen op de eerste verdieping.

Installeer buitenverlichting : Installeer buitenverlichting rondom uw huis. Hierdoor wordt het voor inbrekers moeilijker om ongezien uw huis te benaderen. Bovendien schrikt fel licht inbrekers af.