Peugeot van amper zes maanden gestolen op Ameyeplein in Lauwe

Voor Rudy Thys uit Lauwe is het jammer genoeg een eindejaar in mineur. Zaterdagmorgen is op het Ameyeplein in Lauwe zijn personenwagen Peugeot gestolen. Om 4 uur stond hij er nog.

In de buurt heeft niemand iets gehoord of opgemerkt. De politie van de zone Grensleie kwam ter plaatse. Er zou geen verband zijn met de home-invasion in een villa in de Larstraat in Lauwe.

De auto is nog maar zes maanden oud. Getuigen of mensen die het voertuig hebben opgemerkt kunnen contact opnemen met de eigenaar of zijn partner Sandra Vanoosthuyse.