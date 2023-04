Peperdure camper van Gino (58) uit Rekkem was volledig klaargemaakt om op weekend te gaan, twee dagen later is hij weg: “Mijn vakantie mag ik nu wel vergeten. En dat net op mijn verjaardag”

Gino Broutin (58) uit Rekkem, die net dinsdag zijn verjaardag vierde, weet nog altijd niet hoe hij moet reageren. Dinsdagmorgen stond hij op en merkte hij dat zijn peperdure camper verdwenen was. Gestolen, zo blijkt. De wagen werd voor het laatst opgemerkt in Verviers. “Maar ik geloof niet dat ik hem ooit terugzie.”

Ondanks dat hij zijn 58ste verjaardag vierde, was Gino Broutin ook dinsdagmorgen weer vroeg in de weer. Toen hij om vijf uur de deur uitstapte om te gaan werken, viel zijn oog op de grote leegte van het parkeerterrein vlakbij zijn woning in Wijk ten Bulke in Rekkem.

Normaal staat zijn camper daar. Nu was die weg. “Ik was hem nog maar pas zaterdag gaan ophalen uit de stalplaats in Roeselare. Het hele weekend had ik de camper helemaal op punt gezet. Banden gepompt, volgestopt met kleren en schoenen, noem maar op. Dit weekend zouden we naar Cadzand gaan”, vertelt Gino.

Meteen haalde hij de politie erbij. “Via het trackingssysteem kon ik zien dat hij in Bergen zat, iets later in Verviers. De politie kon dat ook zien via camerabeelden, waar de dief mooi in beeld is. Nu is er geen enkel spoor meer van het voertuig”, vertelt hij.

Bende professionals

Wie die dader is? Daar hebben ze het raden naar. “Hij was niet alleen, want op camerabeelden uit de buurt is te zien hoe ze in bende opereren. Het moeten bovendien professionals zijn. De camper is beveiligd met sloten binnen en buiten en er is een alarmsysteem. Zonder sleutels zijn ze weggeraakt.”

Het is niet verwonderlijk dat de daders het op de Fiat Burstner van Gino gemunt hebben. “Het is een exclusief model ter ere van de dertigste verjaardag ervan. Met alle opties – van leren interieur en zwaardere motor tot verhoogd dak, goed voor zeker 78.000 euro. En dat is zonder de inboedel”, zucht de onfortuinlijke man.

Gino ziet het somber in. “Hij valt zeker op tussen alle andere campers, maar ik geloof niet dat ik hem ooit terugzie. Waarschijnlijk wordt de camper gedemonteerd en zullen de stukken verkocht worden”, klinkt het. “Eind mei zouden we een maand naar Portugal trekken. Dat zit er ook niet meer in. En dat op mijn verjaardag.”

Het is overigens niet de eerste keer dat Gino pech heeft met zijn reisbolide. “Mijn vorige camper is helemaal uitgebrand toen we op reis waren in Spanje. Een defect in de koelkast zorgde er toen voor dat de hele achterkant in vlammen opging. Voorlopig wil ik geen camper meer, ik heb het gehad.” (JDW)