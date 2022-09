Pas gestarte cateraar Pieter uit Koekelare slachtoffer van diefstal nét voor babyborrel: “Voor 5.000 euro aan spullen gestolen”

Slechts luttele uren voordat cateraar Pieter Doom (36) uit Koekelare zondagavond een babyborrel zou verzorgen werd zijn trailer vol spullen gestolen. Daarin zaten onder andere een op maat gemaakte barbecue en een gloednieuwe bar. Goed voor een waarde van 5.000 euro. “Dankzij vrienden konden we ons nog redden op de babyborrel maar voor de komende feesten moeten we een oplossing zoeken”, zegt Pieter Doom, pas sinds vorige week fulltime cateraar.

Pas sinds vorige week is Pieter uit Koekelare fulltime cateraar. Hij zit echter al veel langer in de horeca want had in de Oostmeetstraat pastabar Tapasta en baatte ook een zomerbar uit. “Na lang nadenken besloot ik om daar begin deze maand mee te stoppen”, zegt Pieter. “Aan de ene kant was het niet steeds eenvoudig om te weten hoeveel personeel ik daarvoor nodig had, aan de andere rezen de facturen ook de pan uit. Bij het afsluiten van die zaak moet ik nu nog 8.000 euro energiekosten ophoesten. En de coronaperiode zorgde al voor een diepe financiële kloof. Al die jaren werkte ik eigenlijk haast voor niks. Ik besloot om me volledig toe te richten op mijn cateringsbedrijf. Dat begon goed te draaien en het is veel beter te regelen inzake personeel enzo. Maar nu heb ik meteen een nieuwe tegenslag te verwerken.”

Trailer vol spullen gestolen

Zondag overdag trof Pieter de laatste voorbereidingen voor de babyborrel van cliënten ’s avonds. “Al mijn eten dat ik bewaarde in de koelcel had ik al naar de locatie gebracht”, zegt Pieter. “Toen ik mijn trailer wilde ophalen om te vertrekken zag ik dat die gestolen was. Ze stond geparkeerd op de parking naast de brandweerkazerne, waar ik een inrit heb. In de trailer zat mijn op maat gemaakte inox barbecue, een gasfles, verschillende pannen zoals een grote paella-pan en ook een gloednieuw gemaakte bar. Alles was weg. De inhoud is zo’n 5.0000 euro waard en de trailer nog eens minstens 3.000 euro. En dat vlak voor vertrek! Ik zat met de handen in het haar maar kon gelukkig rekenen op vrienden en een collega-cateraar om een barbecue en gasfles te lenen. Het feest kon zo doorgaan tot tevredenheid van de cliënten, mits wat minder aankleding, maar voor mij was het een in mineur” zucht Pieter.

Klacht bij politie

Pieter belde nog naar de politie die ter plaatse kwam voor de aangifte van de klacht. Van de trailer is nog geen spoor. Hoe het nu verder moet weet hij nog niet goed. “Er komen nog tal van feesten aan, zaterdag alleen al drie. Die gaan allemaal door, dat beloof ik. Maar ik zal goed moeten nadenken over welke spullen ik meteen nieuw moeten kopen of wat ik voorlopig zal huren. Het kost allemaal handenvol geld, en ik was nog maar net gestart om dit fulltime te doen. Het is sowieso een grote domper”, besluit Pieter. Wie tips heeft over de trailer kan de politie contacteren. (JH)