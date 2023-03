Parket verspreidt video in zoektocht naar daders diefstal met braak

Het parket van Bergen, afdeling Doornik, deelt videobeelden van de daders van een diefstal met braak in Komen-Waasten. De gerechtelijke diensten hopen zo het duo te kunnen inrekenen.

De feiten dateren van zaterdag 3 december 2022. Omstreeks 16.40 uur die dag pleegden in Komen-Waasten twee personen een diefstal met braak in een huis in de Touquetstraat, op enkele tientallen meters van de Franse grens. “Uit het onderzoek blijkt dat de daders te voet waren aangekomen vanuit de Drie Bisdommenstraat om via de Touquetstraat vervolgens binnen te breken in de woning van het slachtoffer”, laat het parket weten.

Na het plegen van de inbraak gingen de daders weg via de Touquetstraat en de Armentieresstraat. Ze namen vervolgens bus 72 van De Lijn en werden er gefilmd. “De verdachten verheugden zich over hun daad en feliciteerden elkaar met het feit dat ze het spaargeld van een oudere dame hadden gestolen”, klinkt het nog. “Een paar minuten later stapten ze uit aan de halte Jacques Cartier aan de Avenue Léon Blum in Armentières in Frankrijk.”

Snor

De eerste verdachte heeft een ingevallen gezicht, kort geknipt donker haar en beginnende kaalheid. Hij draagt een keurig getrimde baard.

Op het moment van de feiten droeg hij een grijze jeans, een donkere jas met een met bont afgeboorde kap en zwarte schoenen. Hij was in het bezit van een klein rood zakje.

De tweede verdachte heeft dan weer een ovaal en fijn gezicht, halflang donker haar en een snor.

Hij droeg een bril en oorbellen. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een donkere broek en een donker ‘Perfecto’-jasje

Wie meer info heeft over dit feit of deze personen wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via opsporingen@police.belgium.eu. Reageren kan ook via het gratis nummer 0800 30 30 0.