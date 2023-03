Paardensport Vlaanderen roept op tot waakzaamheid na inbrakenplaag in paardenpensions: “Neem desnoods zadel mee naar huis”

Paardenzadels zitten de laatste tijd in het vizier van een nog onbekende dievenbende. De voorbije week sloeg die hun slag in Harelbeke, Oostduinkerke, Snaaskerke en Knokke-Heist. Lies Vlamynck, algemeen directeur van Paardensport Vlaanderen, roept op tot waakzaamheid. “Neem desnoods je zadel mee naar huis”, zegt ze.

Eind februari: in de manege North Sea Stables in Oostduinkerke worden 14 springzadels gestolen. Goed voor een totale waarde van minstens 45.000 euro. In diezelfde periode slaan dieven ook hun slag in Snaaskerke, waar in paardenstallen langs de Verlorenkost voor meer dan 40.000 euro aan zadels en werkmateriaal ontvreemd wordt.

Eind januari kreeg ook de Gaverranch in Harelbeke ongewenste bezoekers over de vloer. Daar gingen inbrekers met elf zadels aan de haal. Waarde: om en bij de 10.000 euro. En deze week nog werd Stal Oostenheim in Knokke-Heist slachtoffer. Daar werden 15 springzadels – goed voor een waarde van 30.000 euro – gestolen.

Ongezien

Ongezien, zegt Lies Vlamynck (51). De Waregemse is algemeen directeur van Paardensport Vlaanderen en houdt de situatie nauwlettend in de gaten. “Vroeger vond er wel eens een diefstal plaats, maar dat waren altijd geïsoleerde gevallen. Nu steekt hier duidelijk een gestructureerd verhaal achter. Het is verschrikkelijk.”

“Ik kan me niet voorstellen dat de gestolen zadels in het binnenlandse circuit te koop aangeboden zullen worden. Maar als je op een tweedehandssite een zadel te koop ziet, wees dan extra kritisch”

Wie er achter de diefstallenreeks zit, is ook voor Lies koffiedik kijken. “We hebben echt geen idee. Maar het is duidelijk dat het om een goed voorbereide dievenbende gaat die heel wat voorkennis heeft. Ze weten erg goed waar en wanneer ze moeten toeslaan.”

43.000 leden sensibiliseren

Paardensport Vlaanderen wil haar 43.000 leden en 769 clubs zo goed mogelijk bijstaan. “We zijn er voor hen en zullen alle vragen zo goed mogelijk beantwoorden”, zegt Lies. “We willen hen ook sensibiliseren en roepen op om waakzaam te zijn.”

“We raden alle clubs aan om contact te nemen met de lokale politie en hen vragen om frequent in de buurt van de maneges en stallen te patrouilleren. Investeren in camerabewaking is eveneens aan te raden. En neem de kostbare zadels desnoods gewoon mee naar huis.”

Volgens Lies Vlamynck zullen de gestolen zadels op de buitenlandse markt aangeboden worden. “Ik kan me niet voorstellen dat ze opnieuw in het binnenlandse circuit zullen opduiken”, klinkt het. “Maar als er op een tweedehandssite toch zadels te koop aangeboden worden, wees dan extra kritisch. We hopen dat deze inbrakengolf zo snel mogelijk gaat liggen.”