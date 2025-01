Overval in Tieltse nachtwinkel, daders blijven zonder buit

In de Kasteelstraat in Tielt vond vrijdagavond een gewapende overval plaats. Twee verdachten vluchtten met lege handen weg. De politie voert een onderzoek.

Aangezien het onderzoek volop lopende is, kon de politie nog niet veel meegeven over de gebeurtenissen, maar omstreeks 18.50 uur vrijdagavond vond er een gewapende overval plaats in de nachtwinkel in de Kasteelstraat in Tielt. Twee personen kwamen de winkel binnen en bedreigden de uitbater, in de hoop met geld aan de haal te gaan. Dat is hen niet gelukt, de daders bleven zonder buit en vluchtten met lege handen weg. Er raakte ook niemand gewond.

De politie is nu op zoek naar de twee verdachten. (csd)