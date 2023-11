Overval in tankstation Esso in Komen: “Schrik zit er nu goed in”

Vrijdagavond werd het Komense Esso tankstation overvallen. Een onbekende sloeg er toe en verdween zonder een spoor achter te laten. Het is ondertussen reeds de tweede overval op dezelfde plaats in amper een jaar tijd.

De feiten speelden zich vrijdagavond af, kort na 20 uur. “Het was een werkneemster die in de winkel van het tankstation nog aan de slag was”, zucht de uitbaatster. “Ze zag hoe een man op een scooter tot bij het tankstation reed, de winkel binnen stapte en toesloeg.”

“Hoewel de politie snel ter plaatse was, verdween de man zonder ook maar één spoor achter te laten. We hebben er geen idee van wie hij is, al zit de schrik er bij ons ondertussen goed in. In april dit jaar was het hier ook al van dat. Toen moest de dader zonder buit afdruipen. We gaan goed moeten nadenken over het verdere vervolg nu.”

De politiezone bevestigt het voorval maar wenst niet in de detail te treden. “Het voorval maakt deel uit van een gerechtelijk onderzoek. Daar wordt niet over gecommuniceerd.”