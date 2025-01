Ouders van kersvers burgemeester Sherley Beernaert dag na eedaflegging overvallen op reis: “Schade loopt op tot 11.000 euro”

Van de hemel naar de hel: zo voelen de ouders van kersvers Moorsleeds burgemeester Sherley Beernaert zich. Daags na de eedaflegging van hun dochter vertrokken Luc (75) en Ginette (72) met hun mobilhome op reis naar Spanje. Bij een tussenstop werd er ingebroken in hun camper. “We vermoeden dat die dieven ons verdoofd hebben met een gas”, zeggen Luc en Ginette.

Dinsdagavond 7 januari, 20 uur. In de raadzaal van het Moorsleedse gemeentehuis legt kersvers burgemeester Sherley Beernaert de eed af. Haar partij Sterk won in oktober de gemeenteraadsverkiezingen en smeedde vrij snel een coalitie met de partij Visie van afscheidnemend burgemeester Nessim Ben Driss.

Door een klacht van oppositiepartij N-VAPlus over de verkiezingsuitgaven, moest de Raad voor Verkiezingsbetwistingen tussenkomen maar die verwierp de klacht. Glunderend van trots keken Luc Beernaert en Ginette Plantefever dus op dinsdag 7 januari toe hoe hun dochter eindelijk de eed mocht afleggen als burgemeester van Moorslede en de sjerp mocht omgorden.

Zijdeur open

Daags nadien vertrokken Luc en Ginette op reis, met hun camper. “We doen dat al elf jaar. Op drie dagen tijd rijden we dan naar Javéa in het zuiden van Spanje. Normaal zouden we op 3 januari al vertrokken zijn, maar omdat de installatievergadering van de gemeenteraad uitgesteld werd door die klacht, zijn we pas later vertrokken”, vertelt Luc. Bij de eerste tussenstop in het Franse Tournus, langs de A6, ging het fout.

Burgemeester Sherley Beernaert samen met haar ouders Luc Beernaert en Ginette Plantefever na de installatie in de raadzaal van het gemeentehuis. Een dag later vertrokken ze op reis. (foto JS) © Jan Stragier 0032486566495 jan.stragier@skynet.be

“Dat is onze vaste eerste stopplek. We stonden daar met vijf andere mobilhomes op een camperplek. Een rustige stek. Normaal slaap ik altijd tot rond een uur of acht, maar ik werd die ochtend om 6.30 uur al wakker omdat er zoveel licht binnenviel in de camper. Toen pas merkte ik dat de zijdeur van onze camper open stond. Meteen dacht ik aan een diefstal”, zegt Luc.

Handtas van Delvaux

De gepensioneerde tabakshandelaar bleek gelijk te hebben. “Het geld uit mijn portemonneetje dat altijd vooraan ligt, was weg. Maar dat was nog niks. Alle bankkaarten waren verdwenen, de iPad, onze twee paspoorten, onze telefoons en ook het rijbewijs van mijn vrouw. Daarnaast was ook ons cash geld – zo’n 400 euro – foetsie, net als een rugzak”, somt Luc op.

“Die dieven zijn ook aan de haal met de trouwring van Luc en met zijn horloge van Hugo Boss. Die ring doet hij elke avond af, wikkelt die in het bandje van zijn horloge en hangt dat samen aan de deurklink. Ook mijn handtasje van Delvaux, dat ik steevast aan de douchekraan hang, was verdwenen. Maar een nep-armband, die ik op tafel had laten liggen, die hebben de dieven wél laten liggen. Het moeten dus kenners geweest zijn”, lacht Ginette ietwat zuur.

“We vermoeden dat die dieven ons verdoofd hebben met een gas”

Opvallend: Ginette was die nacht om 4.30 uur nog opgestaan om iets te drinken. “De diefstal moet kort daarna gebeurd zijn, want we zagen achteraf dat ze al om 5.55 uur voor de eerste keer geld hadden afgehaald met onze bankkaart. Heel vreemd, want meestal als ik zo vroeg op ben, slaap ik nadien niet meer zo goed in. Ook Luc is een onvaste slaper en dus vermoeden we dat ze ons verdoofd moeten hebben met een soort gas dat ze in onze camper spoten zodat we niet wakker werden tijdens de inbraak. Toen we dat aan de politie vertelden, leek hen dat ook wel plausibel”, zegt Ginette.

Kaarten geblokkeerd

Met de telefoon van andere kampeerders kon Luc zijn dochter Sherley bellen. “Zij heeft dan meteen geregeld dat onze kaarten geblokkeerd werden want zonder telefoon konden wij dat niet zelf doen. Maar het was al te laat, er bleek al 1.400 euro van onze kaarten en 1.000 euro van een kaart van Sherley – die wij mee hadden – afgehaald te zijn”, zegt Luc. De totale schade loopt echter nog hoger. “Als je alles bij elkaar telt, kom ik toch al snel aan 11.000 euro. We hebben wel een verklaring afgelegd bij de politie en we zijn verzekerd, maar dat geld zien we nooit meer terug”, vermoedt Luc.

Papierwinkel

In plaats van twee maanden overwinteren in het zonnige Spanje stonden Luc en Ginette daags nadien al terug thuis. “Dat was nog een avontuur, zonder geld of telefoon. Gelukkig vonden we een tankstation waar we voor 100 euro mochten tanken. Nu we terug thuis zijn, begint de hele papierwinkel: rijbewijs, paspoort, een nieuwe telefoon”, zucht Luc.

Of ze alsnog naar Spanje trekken, eens alle administratie terug op orde is, weet het koppel nog niet. “Dit zal toch even moeten bezinken. Ik word nog geregeld wakker, slaap onrustig en heb vreemde dromen. Maar uiteindelijk hebben we nog ‘geluk’ gehad. Die dieven hebben aan ons bed gestaan, wat als we wakker zouden geworden zijn? Dit had veel slechter kunnen aflopen”, besluit Ginette.