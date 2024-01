Opvallende slippers nekken dolende dief die peperdure pedelec stal aan station in Brugge

Een 27-jarige Marokkaan heeft voor de Brugse rechtbank twintig maanden effectieve celstraf gekregen voor vijftien diefstallen en twee pogingen daartoe. Badou A. had het vooral gemunt op dure elektrische fietsen, die hij voor een appel en een ei verkocht. Dankzij zijn opvallend schoeisel kon hij aan de feiten gelinkt worden.

Tussen 17 juni en 7 september vorig jaar sloeg Badou A. toe in de buurt van de stations in Brugge, Blankenberge, Denderleeuw, Mechelen, Gent, Halle en Aalter. Hij maakte daarbij peperdure speed pedelecs, elektrische fietsen, steps en een segway buit. Omdat hij op de camerabeelden telkens dezelfde, opvallende slippers droeg, kon de politie hem linken aan vijftien diefstallen en twee pogingen daartoe.

Volgens de verdediging doolde A. als dakloze rond in Brussel. “Hij had zelfs geen geld voor schoenen”, pleitte advocate Maya Vanden Bogaerde. “ Hij stal omdat hij geld nodig had om te overleven. Hij wist totaal niet wat die fietsen waard waren en verkocht ze voor een habbekrats in Brussel. Hij was tevreden met 50 à 200 euro.”

Dit was wellicht even slikken voor enkele slachtoffers die zich burgerlijke partij kwamen stellen. Een van hen vroeg een schadevergoeding van ruim 6.000 euro voor de diefstal van zijn speed pedelec, die in Brugge gestolen werd. Aan vijf burgerlijke partijen kende de rechtbank ruim 15.000 euro schadevergoeding toe. (AFr)