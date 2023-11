Opvallende diefstal in Nieuwpoort: 50 flessen wijn uit kelder gehaald

Een politieteam van zone Westkust moest vrijdagavond op een uur tijd tweemaal tussenbeide komen voor diefstallen in Nieuwpoort-Bad. In een winkel werd kledij gestolen en uit een kelder van een appartement werden 50 flessen wijn en wat kerstversiering weggenomen.

De eerste oproep bij de politie kwam vrijdag binnen om 16.40 uur vanuit een kledingwinkel in de Albert I Laan in Nieuwpoort. Een 67-jarige dame uit Haacht werd betrapt op het stelen van enkele stukken kledij in een kledingwinkel. De dame kon echter de winkel verlaten maar werd dan kort erna door de politie aangetroffen in de inkom van een hotel. De dame gaf onmiddellijk de feiten toe en overhandigde niet alleen de stukken kledij die ze gestolen had, maar ook nog een gestolen handtas waarvan men nog niet op de hoogte was. Alle goederen konden door de winkels teruggenomen worden. De dame leed naar eigen zeggen aan kleptomanie.

Een uur later werd een diefstal gemeld in een kelder van een appartementsgebouw op de Zeedijk in Nieuwpoort. Daar werd de toegangsdeur van een bergingsruimte geforceerd. Uit deze berging werd er kerstversiering gestolen en een vijftigtal wijnflessen. Er zijn geen vermoedens naar de daders. (JH)