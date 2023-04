Opvallende diefstal in Knokke-Heist: kraan van 25.000 euro gestolen

Opvallende diefstal in Knokke-Heist: daar werd een kraan gestolen ter waarde van 25.000 euro. Zónder dat de daders over de sleutel beschikten. “Een fikse tegenvaller. Hopelijk kunnen we het werktuig alsnog terugvinden”, zegt Peter De Sloovere van PDS Bouw.

Het bouwbedrijf van Peter was bezig met werken in de Kragendijk in Knokke-Heist en daarvoor hadden ze het werktuig nodig. Klaarblijkelijk hadden dieven dat ook in de gaten gekregen, want donderdagochtend in alle vroegte werd de kraan met een waarde van 25.000 euro gestolen. “Het moet om 5.45 uur gebeurd zijn als ik getuigen mag geloven”, zegt Peter De Sloovere. “Iemand zag de kraan nog wegrijden langs het fietspad. Even later zou het opgeladen zijn op een vrachtwagen.”

Volgens Peter gaat het wellicht om een bende die aan het werk is. “Al dacht niemand op het moment van de diefstal, dus toen ze de kraan zagen wegrijden, dat iemand de kraan effectief aan het stelen was. Zo’n kraan kan natuurlijk niet zomaar verdwijnen, maar de kans is groot dat het om een bende gaat die aan het werk is.”

De zaakvoerder deed ondertussen aangifte bij de politie en hoopt dat de camerabeelden duidelijkheid scheppen over de dief. “Al liet ik me ondertussen vertellen dat het eigenlijk niet zo moeilijk is om met dat type kraan weg te rijden. Blijkbaar past de sleutel van dat model op élk toestel van dat merk.” (MM)