Opvallende diefstal in Izegem: dief plaatst Renault halve dag later terug op zelfde plaats

Franky D’haene werd afgelopen weekend het slachtoffer van een opvallende diefstal. Zaterdagmiddag merkte hij dat zijn Renault gestolen was. Zondagochtend stond de wagen prompt terug langs de Onze-Lieve-Vrouwestraat, op quasi exact dezelfde plaats. “Wie neemt nu zo’n risico?”

Izegemnaar Franky D’haene had zaterdag kort voor de middag boodschappen gaan doen en parkeerde zijn wagen langs de Onze-Lieve-Vrouwestraat, vlakbij zijn woning. “Ik ben onmiddellijk begonnen met het uitladen van de boodschappen. Daarbij ben ik vergeten dat mijn sleutels zich nog in de wagen bevonden.” Niets vermoedend trok Franky naar buiten. “Omstreeks 16 uur moest terug de baan op. Toen ik buiten kwam zag ik dat mijn wagen er niet meer stond.” Franky verwittigde de politie die onmiddellijk ter plaatse kwam. De wagen werd als geseind opgegeven. De familie D’haene postte ook een bericht op sociale media in de hoop dat iemand iets zou opgemerkt hebben. Dat bericht werd massaal gedeeld, maar nieuws omtrent de Renault kwam er niet. “Doordat ook de huissleutels weg waren ben ik zaterdag nog gestart met zowel onze woning als het kapsalon van mijn vrouw te beveiligen. ’s Nachts heb ik zelf beneden geslapen omdat de dieven mogelijks zouden inbreken.”

Verwonderd

Toen Franky zondagochtend buiten kwam was zijn verwondering groot. “Ik kon mijn ogen niet geloven. De Renault stond terug langs de Onze-Lieve-Vrouwestraat. Redelijk schuin over de weg, maar quasi exact op dezelfde plaats als de dag voordien. Wie neemt nu zo’n risico? Voor ons en de politie is het echt een groot raadsel wie er achter de diefstal zit. De daders zijn waarschijnlijk niet ver gereden. Zaterdagmiddag zou ik gaan tanken en zondagochtend bleek de tank quasi helemaal leeg.”

Tank leeg

Ondanks het vreemde voorval is Franky wel blij dat de wagen terug is. “De Renault is misschien twaalf jaar auto, maar hij kan dienst doen om de kinderen te leren autorijden.” Toch moet Franky nog even wachten vooraleer hij terug met de wagen op pad was. Doordat de nummerplaat geseind is, diende hij nieuwe nummerplaten aan te vragen en de wagen opnieuw in te schrijven. “De diefstal zal ons dus toch nog een serieus centje kosten. We hopen dan ook nog steeds dat de daders gevonden worden.”