Opsporing: wie herkent de dader van juwelendiefstallen in de Torhoutsesteenweg?

Politie en parket hebben maandagmorgen een opsporingsbericht verspreid voor een onopgeloste reeks diefstallen met geweld in Oostende van anderhalf jaar geleden, namelijk tussen 16 en 29 juli 2020. De feiten gebeurde allemaal in de Torhoutsesteenweg.

De politie bezit camerabeelden van de verdachte maar kon hem nog niet identificeren. Volgens het opsporingsbericht trok de dader er juwelen af van de slachtoffers en nam hij telkens de vlucht. De verdachte is tussen 1,70 en 1,80 meter groot en normaal gebouwd. Op het moment van één van de feiten droeg hij een lange beige broek, een donkergrijze T-shirt, zwarte schoenen met witte zool en een zwarte pet met wit embleem. Hij had een donkere draagtas bij zich en hield zijn grijs/zwarte fiets aan de hand.

De politie verspreidde een filmpje over de dader. Wie hem herkent of meer informatie heeft, wordt verzocht om het gratis nummer 0800/30.300 te bellen of het tipformulier op de website van de federale politie in te vullen. (BB)