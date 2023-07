Opnieuw verschillende meldingen van diefstallen op begraafplaatsen in Oostende: “Dit is gewoon respectloos”

Er is (opnieuw) een probleem met diefstallen van bloemen van graven op verschillende begraafplaatsen. Gemeenteraadslid Karel Labens vraagt meer controles. Getuigen bevestigen zijn meldingen. De stad zegt dat er de voorbije twee maanden geen aangiftes waren bij de politie.

“De laatste weken krijgen we veel meldingen, vragen en opmerkingen van mensen over de diefstal van bloemen op de begraafplaatsen van de Stuiversstraat en Stene-Dorp”, zegt gemeenteraadslid Karel Labens (Vooruit). “Het is al een tijdje aan de gang en de stad heeft daar ook al maatregelen voor genomen. In november kondigde de schepen aan dat er meer controles zou zijn op de begraafplaatsen. Rond die periode worden inderdaad de meeste bloemen geplaatst, maar we moeten ervoor zorgen dat de mensen een heel jaar lang in rust afscheid kunnen nemen en herdenken en dat hun herinneringen blijven staan aan de grafzerk.”

Labens zegt dat het probleem omvangrijk is: “Ikzelf kreeg een tiental meldingen en ook mensen die ik aanspreek op de begraafplaats bevestigen dat er een probleem is.”

Meer controle

“De zijkanten zijn opengemaakt, de schutting is weg en er is een overzicht. Maar ik vraag aan de stad dat ze meer controles uitvoeren op de begraafplaatsen en daar ook de nodige mensen voor voorziet.” De diefstallen gebeuren mogelijk ’s nachts. “Daar moeten we dan een oplossing voor voorzien. Er zijn vandaag in Oostende heel veel controles aan de gang. We controleren massaal op zone 30 en hondenpoep, en terecht. Maar dan moeten ook op de begraafplaatsen controles mogelijk zijn. Mensen willen geen hetze maar een oplossing in alle sereniteit. Ik heb er de schepen over aangesproken.”

Verschillende mensen bevestigen de stelling van Karel Labens. Hun ervaringen dateren van recent of langer geleden. Sofie Verburgh: “De urne van mijn oma ligt in het columbarium. In een klein vaasje stak ik bloemen, maar die werden al een 5-tal keer gestolen. Ik vind het heel erg, maar vooral jammer dat zoiets gebeurt.”

“De begraafplaats sluiten na een bepaalde tijd zou een oplossing kunnen zijn”

Marina Flameyn: “Mijn ouders liggen in het familiegraf op Stene-Dorp. Omdat er twee bloemschikkers in de familie zijn maakten we werk van mooie bloemstukken, maar telkens werden de bloemen uitgetrokken en nu durven we er geen meer zetten. Een heel spijtige zaak.”

Willy Germonpré en Ann Labbe: “Op het graf van de ouders in de Stuiversstraat worden al jaren bloemen gepikt. We hebben vorig jaar kunstbloemen mét een draad geplaatst, maar ook die verdwijnen. Er is geen respect. De begraafplaats sluiten na een bepaalde tijd zou een oplossing kunnen zijn.”

O-punt

Els Billiouw: “Mijn oma is recent overleden en ik had twee mooie schalen met bloemen gekocht. Twee weken geleden werden die gestolen. Zoiets doe je niet en het is respectloos. In de plaatselijke bloemenhandel hoorde ik dat er meerdere slachtoffers waren. Ik heb het gemeld via het O-punt zodat de stad ervan op de hoogte is, maar kreeg daar te horen dat ik klacht moet indienen bij de politie. Tja, een klacht tegen onbekenden, dat lijkt me zinloos. Je kunt er niet permanent politie plaatsen, maar de begraafplaats is wel rondom open.”

Reactie stad

In het verleden liet de stad al weten dat het afsluiten van de begraafplaats en de plaatsing van camera’s niet aan de orde of mogelijk waren. Schepen voor Begraafplaatsen Hina Bhatti (Open VLD) reageert op de nieuwe meldingen: “Er waren geen aangiftes bij de politie. Er werden in mei en juni wel vijf meldingen gedaan bij het O-punt. We raden mensen aan om van een diefstal altijd aangifte te doen bij de politie. De gemeenschapswachten en wijkagenten blijven steeds een oogje in het zeil houden op de begraafplaatsen.”