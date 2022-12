Opnieuw twee woninginbraken vastgesteld in Koksijde

In politiezone Westkust werden opnieuw twee woninginbraken vastgesteld, beiden in Koksijde-Bad. De politie waarschuwde de bewoners de laatste weken al meermaals voor het toegenomen aantal woninginbraken.

De eerste woninginbraak werd vastgesteld in de Fuchsialaan. Die feiten gebeurden tussen dinsdagmiddag 16 uur en woensdagochtend 10 uur. Terwijl de bewoners op reis zijn werd een venster beschadigd zodat een onbekende verdachte de woning kon betreden. Verschillende ruimtes werden doorzocht. Het is nog onduidelijk of de verdachte iets heeft meegenomen.

Een tweede woninginbraak werd vastgesteld in de Schildknaapstraat, even verderop. De bewoner kwam rond 23:00 uur thuis en stelde vast dat de woning doorzocht werd. Via glasbraak had de onbekende verdachte zich toegang verschaft. Dat gebeurde in de paar uren daarvoor. Uit de woning werden ringen en oorringen gestolen. De politie onderzoekt beide feiten. (JH)