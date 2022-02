Opnieuw ondernemen dieven pogingen om in te breken in geparkeerde auto’s in Bredene

In Bredene werden tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag verschillende pogingen tot inbraak in wagens gemeld. Telkens werden de dieven afgeschrikt door het alarm van de wagens. “De dader is op de camera’s te zien, maar is onherkenbaar.”

Bredene wordt al een tijdje geteisterd door dieven die steeds proberen toe te slaan in auto’s. In februari vorig jaar werden diefstallen geplaagd in elf geparkeerde wagens. Het ging dan telkens om wagens die geparkeerd stonden in dezelfde buurt. De dieven slaagden er op een of andere manier in om de wagen in te komen zonder schade toe te brengen. Waarschijnlijk gebruikten ze daarvoor een soort van elektronisch apparaatje om de deuren te openen.

Amper een maand later was het opnieuw zover. Opnieuw sloegen inbrekers toe, maar deze keer kon de politie van Bredene/De Haan, dankzij een waakzame overbuur, twee dieven oppakken. Ait M. en Dira S. kregen voor die feiten elk een jaar cel met uitstel. In augustus sloegen opnieuw dieven toe in Bredene. Deze keer werden drie geparkeerde wagens geviseerd in Zandheuvel. De dader(s) werden nooit gevonden. Ondertussen waren er nog verschillende meldingen van auto-inbraken. En enkele weken geleden lanceerde de politie van Bredene/De Haan nog een oproep om alert te zijn en bij verdachte handelingen meteen het nummer 101 te bellen.

Dat schrikt dieven echter niet af, want tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag werden opnieuw verschillende pogingen ondernomen om in geparkeerde auto’s in te breken. “Dieven probeerden vannacht in onze auto in te breken die op onze oprit geparkeerd staat”, zegt M. die in de Ibislaan woont. “Toen ze op de oprit kwamen, sprongen de lichten aan. Dat schrok de dieven echter niet af, maar toen ons alarm afging, kozen ze meteen het hazenpad.”

Gelukkig hebben wij een alarm

Ook in de Mercedes van L.H., eveneens in de Ibislaan, probeerden dieven in te breken. “Toen het alarm van onze wagen afging wisten we meteen dat iemand in onze auto probeerde te komen”, zegt L. “Daarop zijn ze meteen gevlucht op een bromfiets. Gelukkig hebben we een alarm, maar in onze wagen zouden ze toch niets gevonden hebben. Wij laten niets waardevols achter in onze auto. De schade om in de auto te komen zou misschien veel erger geweest zijn.”

Bij de politie kwam vannacht inderdaad een melding binnen van een poging tot inbraak. “Het is ondertussen een bekend fenomeen geworden in Bredene”, zegt commissaris Dennis Goes, woordvoerder van de politiezone Bredene/De Haan. “We patrouilleren heel veel door de straten, maar als je weet dat we meer dan driehonderd straten hebben in Bredene, dan weet je ook dat het moeilijk is om op het juiste moment dieven op heterdaad te betrappen. Maar we laten het niet los. We blijven de zaak verder onderzoeken en op een dag lopen de dieven sowieso tegen de lamp. We stellen alles in het werk om de daders te pakken.”

“Ondertussen wil ik nogmaals oproepen om elke verdachte onmiddellijk handeling te melden bij de noodcentrale 101. Daarbij is een goede beschrijving van de dader(s) cruciaal.”

(JRO)