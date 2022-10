Opnieuw katalysator gestolen van geparkeerde Toyota in Nieuwpoort

Voor de tweede keer in twee weken tijd hebben dieven in dezelfde straat in Nieuwpoort een katalysator weggesneden onder een geparkeerde auto. Het ging telkens om een Toyota, het model dat voor dergelijke diefstallen het populairst is. De politie Westkust onderzoekt de feiten.

De nieuwe diefstal werd deze ochtend vastgesteld in de Jozef Cardijnlaan in Nieuwpoort. De eigenaar van een Toyota merkte zaterdagochtend op hoe de katalysator weggesneden was vanonder zijn wagen. De eigenaar deed daarop meteen aangifte bij de politie. Wanneer de diefstal precies gebeurde is niet duidelijk. De auto stond de voorbije negen dagen op dezelfde plaats geparkeerd en dus kan de diefstal ergens deze week gebeurd zijn. Het is wel al de tweede identieke diefstal in de Jozef Cardijnlaan in twee weken tijd. Op zondag 2 oktober stelde een vrouw vast hoe de katalysator van haar Toyota Auris verdwenen was. De auto stond geparkeerd op haar vrij toegankelijke oprit. De politie Westkust is een onderzoek gestart.

Steeds meer diefstallen

Diefstallen van katalysatoren zijn de laatste jaren in opmars. De katalysator zorgt ervoor dat uitlaatgassen zoveel als mogelijk geneutraliseerd worden vooraleer ze de uitlaat bereiken. Het stelen ervan is echter vrij eenvoudig en meestal in een paar minuten gebeurd. De katalysator wordt achter de uitlaat weggesneden en meegenomen. Het is de dieven vooral om de edelmetalen platina en palladium te doen in de katalysator. Op de markt brengt een exemplaar tussen de honderd en paar honderd euro op, afhankelijk van het model. Vooral katalysatoren van Toyota’s zijn populair. De kosten voor het herstel bij de garage ligt een pak hoger dan de prijs die de dieven ervoor krijgen. (JH)