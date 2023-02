Opnieuw inbraak bij Roeselaarse rugbyclub

Rugby RSL, de Roeselaarse rugbyclub die haar terrein heeft langs de Hoogstraat in Rumbeke, is voor de derde keer op een korte periode het slachtoffer geworden van inbrekers en vandalen. “Voor een kleinere club is dit echt niet leuk.”

De rugbyclub werd tijdens de kerstvakantie een eerste keer het slachtoffer van een inbraak. De daders wisten in de kantine te geraken en namen onder andere de kassa en een televisie mee. Ook vorige week probeerden inbrekers toe te slaan. Het slot van de deur van de kantine werd toen geforceerd, maar uiteindelijk geraakte men niet binnen. Nog geen week later is het opnieuw prijs. Tussen zondagavond en maandagmiddag werd er opnieuw schade aangebracht aan de deur van de kantine. “Onze club bestaat uit vrijwilligers die zich elke dag inzetten voor de werking van Rugby RSL. Het is dan ook erg jammer dat we geteisterd worden door zo’n praktijken”, aldus Laura Desaranno, secretaris van de club.

Ondertussen nam Rugby RSL verschillende maatregelen om verder inbraken te vermijden. “Onze kantine ligt wat verscholen, maar we bekijken om te investeren in camerabewaking en een alarmsysteem. Als kleine club, met weinig financiële middelen, is dat niet zo eenvoudig.” Daarnaast worden nu telkens alle zaken met enige waarde mee naar huis genomen. “De kassa, de televisie, alles gaat na elke training of wedstrijd terug mee naar huis. Er is niets meer van waarde in onze kantine te vinden, maar die manier van werken is natuurlijk ook niet altijd zo evident.”