Opnieuw een Toyota RAV 4 gestolen in Wervik, dit keer op het stadsdomein Oosthove

Op het stadsdomein Oosthove in de Speiestraat in Wervik is ’s nachts een personenwagen Toyota RAV 4 gestolen. De eigenaars wonen vlakbij in het begin van Grauwe Zusterstraat. Op Oosthove hangen camera’s. Meer dan waarschijnlijk reed de dader weg over de grens naar Wervicq-Sud.

Enkele weken geleden werd al zo’n type voertuig gestolen. Het ging om de auto van uitbaatster Sherly Vereecke van restaurant Up t’ Gerecht op de hoek van de Magdalena- en Koestraat in Wervik. Ze heeft haar gestolen auto intussen terug. De wagen werd aangetroffen in Marcq en Baroeul, tussen Roncq en Rijsel.

Enkele dagen eerder was er in de Barrierestraat een poging tot diefstal van hetzelfde type voertuig.

Aan de eigenaars van een Toyota RAV4 wordt aangeraden een degelijk (geluids)alarm te installeren en best een bijkomende tracker te installeren, want de tracker van Toyota wordt door dieven in een handomdraai uitgeschakeld…