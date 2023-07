Opgepast voor twee mannen in een witte Peugeot in Wervik

Twee mannen in een witte Peugeot met Franse nummerplaat hebben zondagvoormiddag in de Ten Brielenlaan in Wervik een oudere man met een list bestolen. Ze vertelden de man dat ze een boete hadden gekregen en onmiddellijk moesten betalen. Ter goede trouw gaf de man zijn bankkaart en code.

Het duo trok naar de bank maar kwam niet meer terug. De politie kwam ter plaatse. Ondertussen werd de bankkaart van het slachtoffer geblokkeerd maar kwam dit te laat. Dezelfde feiten vonden ook plaats op de hoek van de Ommegang- en Rekestraat. Daar probeerde het duo een 92-jarige te bestelen maar gelukkig hadden attente buren dat opgemerkt.

Op nog een derde plaats probeerden ze ook toe te slaan, gelukkig ook zonder succes. “Ik heb onmiddellijk mijn kaart geblokkeerd, ze zijn zeer gewiekst en je gaat onmiddellijk mee met hun verhaal”, vertelt de man die dus aan de diefstal met een list ontsnapte.

Het gaat om een blanke man en de bestuurder een zwarte man met joggingpak met op de rug Boss. De witte Peugeot is vermoedelijk type 206.

(EDB)