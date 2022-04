Openbare toiletten aan kerk Ichtegem dicht na diefstal sanitaire leidingen, ook diefstal in sportcomplex

In Ichtegem werden bizarre diefstallen gepleegd in de openbare toiletten van het sportcomplex en aan de kerk op de Markt. In de sporthal werden vijf kranen gestolen, in het toilettenhuis verdwenen koperen leidingen, drukknoppen en waterverdelers. “Dit is onbegrijpelijk. Het gebeurde zeker door iemand met vakkennis maar wat ben je hier nu mee?”, zegt burgemeester Lieven Cobbaert.

De eerste diefstallen werden op paasmaandag vastgesteld in het sportcomplex in de Keibergstraat in Ichtegem. De sporthal werd toen gebruikt voor de Presto loopwedstrijd in de gemeente.

Openbaar toilettenblok

“Zowel in de heren- als damestoiletten bleken toen vijf kranen verdwenen van de wastafels”, zegt burgemeester Lieven Cobbaert (Liberaal 2018). “Wat er natuurlijk meteen voor zorgde dat bezoekers hun handen niet meer konden wassen. Enkele dagen later werd een tweede diefstal vastgesteld.”

Die tweede diefstal werd woensdagmiddag vastgesteld in het openbaar toilettenblok tussen de kerk van Ichtegem en het KSA-gebouw. “Een poetsdame belde ons op dat dieven ook daar hadden toegeslagen”, vervolgt de burgemeester.

Leidingen en waterverdelers

“Hier gingen ze nog driester te werk. Bij de herentoiletten verdwenen alle sanitaire leidingen vanaf de toevoer van het water in de grond. Die buis werd vakkundig omgeplooid en afgeknepen zodat er geen water zou lekken.”

“Vervolgens werden alle buizen die langs de muren lopen gedemonteerd en alle waterverdelers van de urinoirs afgevezen. Hier moet toch echt iemand bezig geweest zijn met enige vakkennis en wat tijd over want dit doe je niet in enkele minuten tijd.”

Kosten voor de gemeente

De gemeente Ichtegem is eigenaar van beide gebouwen en draait dus voor de kosten op. “En dat frustreert me”, zucht Lieven Cobbaert. “De kranen in de toiletten van de sporthal zijn reeds vervangen door nieuwe exemplaren want de sporthal wordt bijna dagelijks gebruikt. De openbare toiletten aan de kerk zullen even gesloten blijven want daarvoor moet nieuw materiaal besteld worden.”

“Wij vinden dit echt onbegrijpelijk. Wie doet nu zoiets? En wat ben je er vooral mee? Op de zwarte markt kan je dat toch niet verkopen? De kranen van de sporthal zijn vier jaar oud, die werden allemaal vervangen bij de renovatie van de sporthal toen en waren nog in prima staat. Maar de buizen en waterverdelers van de toiletten aan de kerk zijn ettelijke jaren oud.”

Klacht bij politie

“Dit jaagt de gemeente enkel op kosten en zorgt voor miserie voor anderen. We zullen ons toch beraden over hoe we dit in de toekomst kunnen vermijden. Aan de sporthal wordt de mobiele camera vaak ingezet en we bekijken hoe en of we de veiligheid kunnen verhogen.”

De gemeente diende alvast klacht in bij politiezone Kouter die de feiten onderzoekt. (JH)