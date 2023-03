Oostendse vrouw twee keer betrapt op diefstal in Colruyt Nieuwpoort

In de Colruyt in de Jozef Cardijnlaan in Nieuwpoort werd zaterdagmiddag een dievegge betrapt.

De 34-jarige vrouw uit Oostende werd in het warenhuis betrapt op het stelen van tabakswaren, kaas en salami. De vrouw had de zaken verstopt onder haar trui en deels in haar broek. De winkeldetective herkende de vrouw ook nog van een eerder diefstal van tabakswaren op 4 maart in dezelfde Colruyt. De politie werd erbij gehaald. Door de politiediensten werden twee dossiers van winkeldiefstal opgesteld. (JH)