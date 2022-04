Oostendse dief probeert gestolen worsten te verbergen… in broek

Woensdagvoormiddag omstreeks 11 uur werd in een warenhuis in Oostende een man betrapt toen hij een pak worsten trachtte te verbergen… in zijn broek. De winkel besloot de worsten niet terug in de rekken te leggen.

Het personeel van een supermarkt in de Elisabethlaan had in de gaten dat iemand het gemunt had op smakelijk ogende cervela’s. De winkelmedewerkers hielden hem staande toen hij de kassa passeerde met het pakje worsten verstopt in z’n broek – niet gewoon in de broekzakken dus. Vervolgens werd de politie ter plaatse gevraagd. De inspecteurs verhoorden de worstendief, een 42-jarige Oostendenaar, en stelde een proces verbaal op. Gezien de intieme verstopplaats van de worsten, nam de winkel de goederen niet terug. Er werd een regeling opgesteld om het geleden nadeel te vergoeden.