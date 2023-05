Oostendse broers krijgen twee jaar voorwaardelijke celstraf voor reeks inbraken in horecazaken

Twee Oostendse broers hebben voor de Brugse rechtbank twee jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor vijf inbraken en twee pogingen daartoe in horecazaken in Gistel, Oudenburg en Ichtegem. M.L. (27) en S.L. (22) kregen eerder al dezelfde straf voor een overval op café Den As in Oostende.

In de tweede helft van januari vorig jaar werd de politiezone Kouter geteisterd door inbraken in horecazaken. Zo werd in grillrestaurant De Kallebasse in Gistel in de nacht van 20 op 21 januari de kluis uit de muur getrokken. Diezelfde nacht werd bij ’t Steedje in Oudenburg 1.000 euro uit de kassa gestolen en probeerden inbrekers binnen te raken in een café op het Marktplein in Oudenburg.

Dankzij camerabeelden kreeg het gerecht de Audi A4 van Middelkerkenaar K.B. (29) in het vizier. Die was eerder al gespot bij een inbraak in restaurant De Oude Molen in Gistel en werd in de nacht van 27 op 28 januari 2022 ook gebruikt bij inbraken in bistro ’t Verschil en restaurant Het Bourgognehof in Eernegem. In die laatste twee zaken werd het DNA van Oostendenaar M.L. (27) aangetroffen. Hij is de broer van S.L. (22), wiens bloed werd aangetroffen in De Kallebasse.

De broers kregen in mei vorig jaar al twee jaar voorwaardelijke celstraf voor een gewapende overval op volkscafé Den As in Mariakerke. De verdediging vroeg tevergeefs om die straf als voldoende te beschouwen. “Door mishandeling in hun jeugd raakten ze verslaafd aan drank en drugs. Maar nu hebben ze hun leven gebeterd”, klonk het. K.B. kreeg voor zijn rol als chauffeur twee jaar cel met uitstel.

Voor zijn betrokkenheid bij drie feiten, onder meer in ’t Steedje, kreeg X.C. (30) uit Oudenburg twintig maanden celstraf met uitstel. C.D. (26) uit Staden, de toenmalige vriendin van S.L., kreeg voor haar beperkte aandeel in de feiten de gunst van de opschorting. (AFr)