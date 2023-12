Oostendse bouwpromotor Bart Versluys (52) tweede keer beroofd van peperduur horloge: daders krijgen vier jaar cel

Amper vier maanden nadat hij met grof geweld van zijn peperdure Richard Mille-horloge werd beroofd, werd de Oostendse bouwpromotor Bart Versluys in Knokke nog een tweede keer slachtoffer van quasi identieke feiten. Op een plein in Knokke bewerkten twee mannen Versluys met pepperspray en gingen met zijn polshorloge aan de haal, wederom een Richard Mille met hetzelfde, riante prijskaartje. De daders kregen vier jaar cel.

In de nacht van 18 op 19 augustus vorig jaar liep Bart Versluys over het Albertplein in Knokke. Omstreeks 0.05 uur stapten twee mannen op hem af en vroegen hoe laat het was. Versluys rook meteen onraad en probeerde nog weg te lopen, maar het duo greep hem vast en gooide hem tegen de grond. Ze sloegen de 52-jarige Oostendenaar op het achterhoofd en bewerkten hem met pepperspray. Vervolgens werd de ondernemer nog op talrijke slagen en schoppen getrakteerd waarop de daders ervandoor gingen met zijn exclusieve Richard Mille-polshorloge. Prijskaartje: 350.000 euro.

Camerabeelden

Dankzij camera’s van de stad kreeg het gerecht een Seat Ibiza met Britse nummerplaat in het vizier. Gegevens van camera’s met nummerplaatherkenning wezen uit dat de wagen de avond voordien vanuit Brussel naar Knokke was afgezakt en kort na de feiten de badstad terug verlaten had richting Brussel. De eigenaar van het voertuig was Adamou K., een 25-jarige Fransman. Hij werd in november vorig jaar in Spanje opgepakt en zit sinds 20 december 2022 in de Brugse gevangenis.

K. verklaarde dat hij handelde in opdracht van een Brusselaar, die hem 5.000 euro gaf om de diefstal te plegen. Hij had het horloge meteen moeten afgeven. K., een doorgewinterde crimineel die in Frankrijk en Groot-Brittannië al veroordelingen opliep voor inbraken en drugs, kreeg voor de Brugse rechtbank vier jaar effectieve celstraf. Zijn advocaat Bart Bleyaert tekende intussen al beroep aan. “Vier jaar cel is veel te zwaar”, stelt hij.

Schadevergoeding

Valentino H. (19), de Marokkaanse kompaan van K., werd in november vorig jaar in Duitsland opgepakt en werd op 19 mei aan ons land uitgeleverd. H. werkte naar eigen zeggen mee aan de roof in ruil voor onderdak en drugs. Hij kreeg eveneens vier jaar effectieve celstraf. De verzekeringsmaatschappij dekte de schade grotendeels. In de zaak stelde zich wel nog een Luxemburgse vennootschap burgerlijke partij en die kreeg van de rechter 12.500 euro schadevergoeding toegekend.

Eerdere feiten

Opmerkelijk: Op 1 april 2022 – een viertal maanden vóór de feiten in Knokke – was Versluys al eens op gelijkaardige wijze van zijn horloge beroofd. Voor zijn bedrijf in de Zandvoordestraat in Oostende werd hij eveneens benaderd door twee mannen die hem met pepperspray bewerkten en hem rake klappen verkochten. Ook toen betrof het een Richard Mille-polshorloge met een gelijkaardig prijskaartje. Van die feiten doken toen schokkende beelden op.

De feiten in Oostende bleken het werk van een Noord-Franse dievenbende, gelinkt aan een amateurvoetbalclub. De bende pleegde ook nog een gelijkaardige horlogediefstal bij zakenman Miguel Dheedene en twee brutale home-invasions. Vijf leden werden voor de Gentse correctionele rechtbank gedaagd, waar ze eind april voor alle feiten samen celstraffen tot negen jaar kregen opgelegd. (AFr)