Oostendenaar besteelt ziekenhuispersoneel en riskeert voorwaardelijke straf: “Hij was eigenlijk op zoek naar drugs”

Een 53-jarige Oostendenaar riskeert voor de Brugse rechtbank een jaar voorwaardelijke celstraf nadat hij met de spullen aan de haal ging van vier werknemers in het AZ Oostende, campus Serruys.

Beklaagde Guy H. sloeg toe op de afdeling kinesitherapie van het Oostendse ziekenhuis. Op 22 maart 2023 roofde hij er de opbergkastjes van vier personeelsleden leeg. Op camerabeelden was te zien hoe de vijftiger handtassen en rugzakken buitmaakte. Daarin staken onder meer cash geld, portefeuilles, cadeaubonnen, sleutels, rijbewijzen en enkele smartwatches. H. gaf toe dat hij de spullen stal om drugs te kopen.

H. moet zich ook verantwoorden voor een diefstalpoging. Op 1 december 2023 probeerde hij in Oostende een fiets te stelen door het slot te forceren, maar dat lukte hem uiteindelijk niet. De man stond op dat moment onder voorwaarden, nadat hij vier maanden in voorhechtenis had gezeten in een lopend onderzoek naar een fatale overdosis bij een Oostendse vrouw. Volgens het OM leeft H. momenteel zijn voorwaarden wél goed na.

Onder invloed

De verdediging verwees naar het drugsprobleem van H. “Hij pleegde de feiten onder invloed”, pleitte meester Jelle Dejaegher. “In het ziekenhuis had hij net de moeder van een kennis bezocht. “Hij ging er op zoek naar drugs en kwam zo in een keukentje terecht waar die opbergkastjes staan. Intussen heeft hij zijn verslaving aangepakt. Hij blaakt terug van gezondheid.”

H. liep een tiental jaar geleden verschillende veroordelingen op voor diefstal en drugsfeiten. In het dossier rond de overdosis zal hij volgens meester Dejaegher buiten vervolging worden gesteld. De zaak rond de feiten in het ziekenhuis wordt op 10 maart verdergezet. Intussen zal onderzocht worden of H. in staat is om een eventuele werkstraf uit te voeren. (AFr)