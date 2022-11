Oostende zet ‘mystery thieves’ in strijd tegen winkeldiefstal

Net als vorig jaar grijpen Stad Oostende, Economisch Huis Oostende en Crime Control de eindejaarsperiode aan om de strijd aan te binden met winkeldiefstallen. In 2019, het laatste ‘normale’ jaar voor corona, werden maar liefst 394 diefstallen aangegeven. “Maar in de realiteit zijn er dat een pak meer”, klinkt het bij schepen Maxim Donck (N-VA).

Vorig jaar werd een pilootproject het leven in geroepen rond de preventie van winkeldiefstal. Dat bleek een succes te zijn. Daarom wordt het dit jaar herhaald. “Het is belangrijk de handelaars te steunen in hun gezamenlijke strijd tegen winkeldiefstal”, zegt schepen Donck. “Handelaars konden zich inschrijven voor een kickoff-sessie met tips en tricks om verdachte gedragingen op te sporen. Daarnaast werden enkele zogenaamde ‘mystery thieves’ de winkelstraten ingestuurd.”

Op drie dagen tijd werden toen dertien winkels bezocht. Bij elke bezochte winkel was er een mogelijkheid om te stelen. De gemiddelde waarde van de gestolen artikelen lag op 225 euro. 36 keer lukte het om iets te stelen en 20 keer lukte dat niet. In samenwerking met het Economisch Huis Oostende en Crime Control werd opnieuw een kickoff-sessie georganiseerd waarop handelaars zich konden inschrijven. De nadruk ligt nu op het aanleren van een proactieve en commerciële houding. “We kunnen alles beveiligen met labels, tags of barcodes. Zelfs een vis. Maar het beste anti-diefstalsysteem blijven de handelaars zelf”, aldus de schepen. Ook de mystery thieves trekken er opnieuw op uit.