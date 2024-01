Onverbeterlijke tabaksdief uit Nieuwpoort krijgt jaar cel, partner komt weg met werkstraf

Ondanks veertig eerdere veroordelingen pleegde Rudy K. (41) uit Nieuwpoort negentien tabaksdiefstallen. Goed voor een totale buit van ruim 3.000 euro. Dat levert hem nu een jaar effectieve celstraf op. Zijn vriendin kreeg 120 uur werkstraf.

Op 4 september vorig jaar werden Rudy K. en Johanna V. (46) op heterdaad betrapt bij Colruyt in Middelkerke. Het koppel probeerde er voor 290 euro roltabak te stelen. Tijdens hun verhoor gaven ze toe dat ze uit geldnood tabak stalen om door te verkopen in nachtwinkels. De buit verborgen ze telkens onder hun kledij of in een draagtas.

Over hele kust

Dankzij camerabeelden en verklaringen van winkeldetectives konden K. en V. gelinkt worden aan in totaal negentien gelijkaardige diefstallen in Colruyt-filialen in Oostende, Middelkerke, Bredene, Nieuwpoort en Brugge. Daarbij maakten ze in totaal ruim 3.000 euro aan tabak buit. Bij feiten in Bredene gingen ze ook nog met een soeppot aan de haal.

Rudy K. liep in het verleden al liefst veertig veroordelingen op, onder meer voor tabaksdiefstallen. In 2014 kreeg hij twee jaar cel voor een gewapende overval op Sunparks in De Haan. Johanna V. was evenmin aan haar proefstuk toe en kreeg in juni 2021 al eens achttien maanden voorwaardelijke celstraf voor drugsfeiten. (AFr)