Onverbeterlijke inbreker crasht met wagen vol buit amper dag na vrijlating

Een 41-jarige man uit De Haan heeft in de Brugse rechtbank 30 maanden effectieve celstraf gekregen voor inbraken, vernielingen, drugsbezit, weerspannigheid en smaad. Nog geen dag nadat hij uit de cel was vrijgelaten crashte hij met een wagen propvol buit.

Zo veel mogelijk criminele feiten plegen op 24 uur: dit bedenkelijk record staat wellicht op naam van Bjorn H. uit De Haan. Op 16 augustus vorig jaar vernielde hij in Bredene een toegangsdeur met een ijzeren staaf. Toen de politie hem kwam arresteren had de veertiger 0,8 gram speed op zak. H. belandde in de politiecel maar toen hij ’s ochtends weer vrijkwam ging hij meteen op dievenpad in Bredene.

H. brak eerst binnen in een tuinhuis en vulde zijn Renault Clio met onder meer een zaagmachine, een hakbijl, een kruisboog en tal van ander werkmateriaal. Opmerkelijk genoeg nam hij zelfs een pakje met cosmetica in ontvangst dat de postbode kwam leveren voor de bewoners.

Al 15 veroordelingen

Even later sloeg H. ook nog toe in een woning en ging er aan de haal met vijf laptops, een camera, bankkaarten, autosleutels en heel wat werkmateriaal. Toen de bewoners thuiskwamen was H. net zijn wagen aan het vullen met buit. Hij bood zijn excuses aan bij de verbouwereerde slachtoffers en ging ervandoor.

Maar de politie zat H. al snel op de hielen. Onder invloed van alcohol en drugs crashte hij even verderop tegen enkele paaltjes. De man werd sinds 1999 al 15 keer veroordeeld voor diefstallen en geweld. In 2006 kreeg hij zelfs acht jaar cel en in juni vorig jaar kreeg hij 18 maanden cel voor inbraken. De man kwam pas twee weken voor zijn feitenreeks in Bredene terug vrij. “Ik schaam me dood”, sprak hij tegen de rechter. “Het is hallucinant hoe snel het terug bergaf met mij ging.” (AFr)