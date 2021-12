Onverbeterlijke dief moet 20 maanden naar cel na metaaldiefstal

Een Franse dief (58) is door de rechter in Ieper veroordeeld tot een celstraf van 20 maanden voor een metaaldiefstal in Langemark-Poelkapelle. De 58-jarige man kon pas na een lange achtervolging van 33 km worden opgepakt.

In Frankrijk werd de man al 27 keer veroordeeld, maar dat vormde voor J.L. blijkbaar geen beletsel om inbraken te blijven plegen. Op 31 augustus passeerde de man aan een bedrijf in de Boezingestraat in Langemark-Poelkapelle, waar hij stukken inox zag liggen. Hij stopte en begon de goederen in zijn bestelwagen te laden. De dief werd echter betrapt door een werknemer van de firma en die zette de achtervolging in met de wagen. De politie werd verwittigd, maar voor die kon overnemen, probeerde de dief de werknemer van de baan te rijden, waarbij het tot een botsing kwam. De politie kon de dief uiteindelijk 33 km verder, langst de N58 in Menen, inrekenen. In zijn bestelwagen lag 100kg inox.

J.L. verscheen voor de onderzoeksrechter die hem naar de cel stuurde en de man verscheen aangehouden in het beklaagdenbankje van de Ieperse rechtbank. De dief beweerde dat hij die dag op weg was naar Diksmuide en de inox plots in het oog kreeg. “Ik heb het meegenomen om te verkopen”, aldus de beklaagde. “In Frankrijk moet ik rondkomen met een leefloon van 580 euro en heb ik financiële problemen. Waarom ik niet ben gestopt? Ik had schrik.” De Fransman beweerde dat hij tijdens zijn vlucht niet sneller reed dan 50 tot 60 km per uur, maar gezien hij de afstand in 18 minuten aflegde, lijkt dat zeer twijfelachtig.

De rechter veroordeelde de dief tot een celstraf van 20 maanden effectief. Zijn voertuig waarmee hij de feiten pleegde is hij kwijt, want het is verbeurd verklaard. Ook moet de Fransman een schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.