Onverbeterlijke dief krijgt opnieuw 40 maanden cel: “Tabak, is dat lekker?”

Een 38-jarige man uit Koksijde krijgt ook in beroep 40 maanden cel voor 24 diefstallen en drugsfeiten. Het parket vroeg zijn onmiddellijke aanhouding, omdat de man steeds driester te werk gaat. Maar daar ging het hof niet op in.

Tussen het voorjaar van 2021 en augustus dit jaar ging Christophe D. liefst dertien keer aan de haal met tabakswaren in de Colruyt-filialen van Oostende, Bredene en Nieuwpoort. Op 20 april 2021 stal hij de gsm van een dame aan het loket van het stadhuis van Oostende en een maand later ontvreemdde hij twee vuilnisbakken op de begraafplaats aan de Nieuwpoortsesteenweg. Nog in Oostende sloeg hij vier keer toe in winkels waar hij het gemunt had op oorbellen en bokalen met groenten, hij stal een plooifiets en spullen in de Mediamarkt. Daarnaast stal hij voor maar liefst 2.500 euro tabak. De Koksijdenaar werd ook schuldig bevonden aan drugsverkoop en –bezit van onder meer heroïne, cocaïne en cannabis. Hij kreeg 40 maanden cel, maar ging in beroep. Zijn advocaat vroeg een mildere straf om een toekomst te kunnen uitbouwen. “De feiten zijn zeker niet goed te praten, maar hij heeft een nieuwe partner met wie hij recent huwde. Ze verwachtten ook een kindje, maar na vijf maanden zwangerschap, verloren ze het kindje.”

Strafvermindering

Maar de procureur-generaal wou van geen strafvermindering weten. “Verschillende diefstallen werden gepleegd toen je vrij was onder voorwaarden of je een enkelband had. Kan je op een grotere manier spuwen op justitie? Je bent in het verleden al verschillende malen veroordeeld tot straffen met uitstel onder voorwaarden, maar je bent een onverbeterlijke dief. Uw krediet is opgesoupeerd!”, klonk het bij een razende procureur-generaal die 60 maanden cel vorderde.

Toen de man zei dat hij die zaken stal om eten te kunnen kopen, onderbrak de voorzitter onderbrak hem meteen. “Eet jij tabak? Je steelt voor 2.500 euro aan tabak! Is dat lekker tabak?” Toch ging het hof niet over tot een strafverzwaring en de 40 maanden werden bevestigd. De procureur-generaal vorderde daarop de onmiddellijke aanhouding, omdat de man al tal van kansen kreeg, maar telkens herviel en steeds driester te werk ging. Maar omdat de man een vast adres heeft in Koksijde, oordeelde het hof dat er geen gevaar is dat de man op de vlucht zou gaan voor hij zich zou moeten aanbieden bij de gevangenis. (OSM)