Onverbeterlijke bajesklant krijgt opnieuw 30 maanden cel voor diefstal en afpersing in Oostende en Middelkerke

Een 52-jarige Oostendenaar heeft in de Brugse rechtbank 30 maanden cel gekregen voor diefstallen, bedreigingen en verboden wapendracht. Michel B. rijgt al sinds 1992 de veroordelingen aaneen.

Tussen 2018 tot 2020 ging B. diverse keren dronken op pad met een cuttermes. In Oostende perste hij een – al opgestoken – sigaret af van een tienermeisje en bedreigde hij een medewerker van het OCMW. Ook in Middelkerke en Koksijde joeg hij mensen schrik aan met een mes. B. werd ook gelinkt aan diefstallen. Hij rukte op straat een hoofdtelefoon af en ging met een pet aan de haal in een Oostendse kledingzaak. In Middelkerke stal hij 850 euro van een drugsverslaafde vrouw.

Ravage in appartement

B. liet eind oktober 2019 zijn huurappartement in Middelkerke in een ravage achter. Hij verbleef er amper een maand. De eigenaar liet alles herstellen, maar B. keerde in het geniep terug met een bijgemaakte sleutel en woonde de studio een tweede keer uit. B. rijgt al sinds 1992 de veroordelingen aaneen. “Meneer is onverbeterlijk”, aldus de procureur, die drie jaar cel vroeg.

“Half leven in de cel”

B. betwistte met klem dat hij terugkeerde naar de studio. Ook de diefstal in de kledingzaak ontkende hij. Zijn advocaat wees op zijn alcohol- en medicatieverslaving en drong aan op mildheid. “Ik heb al een half leven in de gevangenis doorgebracht”, zuchtte B. Zonder zijn nieuwe veroordeling mee te rekenen, zit B. zeker nog tot 2027 vast. (AFr)