Onderzoek naar gestolen kunstwerk Arne Quinze in Knokke-Heist wordt na vijf jaar afgesloten: dader is onvindbaar

Vier minuten: meer had een kunstdief in 2018 niet nodig om een gouden kunstwerk ter waarde van 2,2 miljoen euro te stelen uit een kunstgalerij in Knokke-Heist. De dief was op camerabeelden te zien en werd nog even achtervolgd door de politie, maar verdween nadien met de noorderzon. Bijna vijf jaar later is het onderzoek is nu afgerond, zonder resultaat.

Even terug naar de nacht van 25 op 26 april 2018. Het mondaine gedeelte van Knokke-Heist is rustig, tot omstreeks 4 uur alle alarmbellen afgaan. Letterlijk en figuurlijk, want in kunstgalerij Maruani Mercier in de Kustlaan is een dader binnengebroken. Hij had het gemunt op het kunstwerk Natural Golden Chaos van Arne Quinze, dat werd vervaardigd uit goud van 18 karaat, 45 kilogram weegt en deel uitmaakte van de tentoonstelling My Secret Garden.

In vier minuten tijd forceerde de kunstdief het raam, sneed hij het werk van het plafond en stak hij het in de koffer van zijn wagen. Een buurtbewoner kon filmen hoe de dief het werk in zijn auto laadt en wegracet. “Hallucinant. Ik kon het eerst niet geloven”, vertelde kunstenaar Arne Quinze destijds. “De galerij is zo goed beveiligd. Gewapend glas, een alarminstallatie, camera’s… Werkelijk alles om een kraak te vermijden. En toch gebeurt het. Het was een uniek stuk. Hoe dan ook, al vindt de politie het terug: het werk zal zeer zwaar beschadigd zijn.”

Afgesloten hoofdstuk

Bijna vijf jaar na datum is duidelijk geworden dat het kunstwerk wellicht nooit meer zal teruggevonden worden. Het parket van Brugge heeft het onderzoek naar de kunstroof namelijk afgerond, zo bevestigt Arne Quinzes advocaat Joris Roesems. “Natuurlijk is het jammer dat de zaak nooit is opgehelderd. Als de dader ooit nog wordt gepakt, zal dat toevallig zijn”, zegt meester Roesems. “Hoe pijnlijk de diefstal ook was, het behoort voor mijn cliënt tot het verleden en is een afgesloten hoofdstuk.”

Nochtans stelden politie en parket alles in het werk om de dader te vatten. Diezelfde nacht nog zat de politie de dader zelfs op de hielen. Nadat het alarmsysteem in werking trad, waren de agenten vliegensvlug ter plaatse aan de kunstgalerij. Alleen misten ze de dief op een haar na. Korte tijd later kregen ze de vluchtwagen –een Ford Focus – wel in het vizier.

Wat volgde was een dolle achtervolging. Via de Natiënlaan reed de dader naar Maldegem en de A11 en beging hij meerdere gevaarlijke verkeersovertredingen. Zo reed hij in de tegengestelde richting met een waanzinnig hoge snelheid. Van Assenede reed hij via Lembeke en Eeklo richting Kleit. Om 4.32 uur speelde de politie hem uiteindelijk kwijt. Sinds dat moment ontbreekt van de man én het gestolen kunstwerk ter waarde van 2,2 miljoen euro in zijn koffer elk spoor.

Opsporingsbericht

Verder onderzoek naar de nummerplaat van de wagen leverde niks op. Die bleek de avond voordien gestolen te zijn in Jabbeke. Ook een opsporingsbericht naar de dader bleek vruchteloos. En zo tasten de speurders al vijf jaar in het duister wie de man is – vermoedelijk 1m75 tot 1m80 groot. Hij droeg een donkere jas of fleece met een rechthoekig, lichtkleurig logo tussen de schouders. Hij is vermoedelijk rechtshandig. De man lijkt een ervaren bestuurder te zijn die zijn weg goed kent in de omgeving van Knokke-Heist en Maldegem.

De perfecte kunstroof door een eenzaat? De kans dat hij ooit nog wordt gepakt, is alvast zéér klein geworden. (MM)