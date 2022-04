Ondanks gesnotter is studente Wit-Gele Kruis toch schuldig aan twee diefstallen in Diksmuide en Kortemark

Ze probeerde de rechter te overtuigen van haar onschuld door geëmotioneerd te snikken en snotteren, maar de strafrechter in Veurne trapte er niet in. De 24-jarige studente K.D. van het Wit-Gele Kruis werd schuldig bevonden aan twee diefstallen bij bejaarden. Ze kreeg de gunst van de opschorting.

Alhoewel alles tegen haar sprak, bleef de jonge vrouw ontkennen verantwoordelijk te zijn voor twee diefstallen op 20 augustus vorig jaar. Telkens bij twee bejaarde bewoners die K.D. net daarvoor als studente bij het Wit-Gele Kruis had bezocht. “Een vrouw in Diksmuide vermoedde al iets en markeerde enkele briefjes”, sprak de procureur. “Toen K.D. wilde vertrekken zag ze dat er 30 euro uit haar portefeuille werd gestolen en sloot ze de poort zodat ze niet kon wegrijden met haar wagen. De politie vond het geld bij haar terug. Diezelfde dag bleek een man uit Kortemark beroofd te zijn van 700 euro. Ook daar ging K.D. langs.”

Niet geloofd, toch opschorting

“Dat geld heb ik echt niet gestolen”, bleef K.D. op de zitting maar snikken en snotteren. “Moest ik dat geld gehad hebben, zou de politie dat toch ook gevonden hebben die dag? Zoveel geld heb ik nooit bij gehad.”

Haar gevoel voor dramatiek kon de rechter evenwel niet overtuigen. K.D. werd voor beide feiten schuldig bevonden, maar kreeg wel de gunst van de opschorting. De procureur gaf haar wel nog een waarschuwing: “Je bent op je werk ontslagen, maar intussen hoorden we van je nieuw werk dat er weer een diefstal zou zijn gepleegd, maar er niet genoeg bewijzen zijn. We houden het dus in de gaten.” K.D. moet haar slachtoffers terugbetalen. (JH)