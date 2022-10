Ondanks 41 veroordelingen, nu voor rechter voor autodiefstal

Een man met 41 veroordelingen op zijn conto moet zich opnieuw voor de rechter verantwoorden. Ditmaal voor het stelen van een Renault Megane in Ieper. De verdachte maakte ook gebruik van de maaltijdchequekaart van het slachtoffer.

In augustus 2021 pikte D.D. uit Ieper langs de Diksmuideseweg in Ieper een Renault. De wagen werd later aangetroffen in Roeselare. De dief had bij de diefstal van de wagen ook de maaltijdchequekaart van het slachtoffer buitgemaakt, waarmee 132 euro aan drank werd gekocht. Bij zijn ondervraging ontkende D.D. dat hij de kaart had gebruikt, maar de openbare aanklager op de Ieperse rechtbank is overtuigd van het tegendeel.

D.D. riskeert 18 maanden cel voor de feiten. Op zijn strafblad staan ondertussen 41 veroordelingen, waarvan 21 voor diefstal. D.D. kwam zich ook niet verdedigen, waardoor zijn zaak bij verstek werd behandeld. Vonnis op 9 november.