Onbekenden stelen verschillende stukken uit politiemuseum

De politie van Brugge onderzoekt een inbraak in het politiemuseum rechtover het commissariaat aan de Lodewijk Coiseaukaai. Volgens de uitbater van het museum zijn er diverse stukken verdwenen en gaat het om een gerichte diefstal. “Het onderzoek is volop lopende”, zegt politiewoordvoerder Lien Depoorter.

Donderdagnacht kreeg het museum ongewenst bezoek over de vloer. Tot tweemaal toe ging het alarm van het museum af, maar bij een eerste controle omstreeks 1.30 uur bleek er niemand aanwezig te zijn. “Er leek ook niks gestolen”, zegt Tony Gilliaert.

Nauwelijks twee uur later ging het alarm opnieuw af. Deze keer bleek er wel een buit te zijn. Mogelijk drongen de daders omstreeks 00.40 uur al een eerste keer het museum binnen, maar liepen ze weg toen de uitbater een controle kwam uitvoeren, om enkele uren later terug te keren.

Bij de politie van Brugge bevestigen ze dat er aangifte is gebeurd over de inbraak. Over de precieze buit willen noch de museumuitbater noch de politie zich uitspreken. “Dat maakt deel uit van het onderzoek”, zegt woordvoerder Lien Depoorter. Volgens Tony gaat het wel om een gerichte inbraak, al zal ook dat moeten blijken uit verder onderzoek.

Privé-initiatief

Het politiemuseum in Brugge opende in oktober vorig jaar de deuren. Het is het levenswerk van buschauffeur Tony Gilliaert, die al jaren een fervent verzamelaar is van politieattributen. Honderden uniformen, kepies, tal van attributen van de arm der wet … Je vindt het allemaal.

Zijn oudste stukken dateren uit de 19de eeuw. Het is een privé-initiatief, maar Brugge en politie schaarden zich achter het idee. Het museum bevindt zich in een leegstaand commissariaat schuin over het huidige politiegebouw.

