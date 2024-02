Onbekende man steelt Nissan Qashqai van Lynn: “En er lag een fiets in de plaats onder mijn carport”

Een onbekende man heeft in de nacht van dinsdag op woensdag achtereenvolgens twee auto’s gestolen. Hij stal een wagen in Deinze, reed zich even verderop vast in Dentergem en stal daar de witte Nissan Qashqai van Lynn Blancke (38). “Ik wou gewoon naar mijn werk vertrekken maar plots was mijn auto weg.”

In Deinze ging de dief aan de haal met een Citroën C3 maar erg ver raakte hij met dat voertuig niet. Even over de grens met het West-Vlaamse Dentergem, reed hij zich vast in de voortuin van een woning in de doodlopende Peerdebruggestraat. Hij liet de gestolen wagen daar doodleuk achter en ging op zoek naar een nieuw vervoersmiddel.

“Voor hij bij mij terechtkwam, probeerde hij eerst een bakfiets te stelen bij mijn achterburen”, zegt Lynn Blancke uit de Groeneweg. “Dat lukte echter niet dus drong de dief vervolgens binnen in het tuinhuis van een andere buur. Daar slaagde hij er wel in om een fiets te stelen.”

Fiets onder de carport

“Daarmee moet hij dan tot bij mij gereden zijn. Die fiets lag vanmorgen onder mijn carport en mijn auto was weg. Ik ben de enige in de straat met een carport, hij heeft waarschijnlijk gewoon de eerste de beste auto gestolen die hij tegenkwam. Ik kon niet anders dan vanmorgen mijn baas bellen om te zeggen dat ik niet op het werk zou geraken. Hij was gelukkig begripvol.”

“Als tussenoplossing kan ik de auto van mijn moeder gebruiken maar dat is ook maar tijdelijk. Ik denk dat er weinigen zijn die zomaar een nieuwe auto kunnen kopen maar voor mij als alleenstaande is dit een financiële ramp. Het is echt een raadsel hoe hij mijn auto gestolen heeft.”

Weinig diesel

“Mijn enige hoop is dat er nog maar een klein beetje diesel in de tank was, ik ging normaal die ochtend nog gaan tanken. Hopelijk dumpt hij mijn auto als hij zonder brandstof valt en heb ik hem snel terug.”

De witte Nissan Qashqai werd woensdagmorgen rond 7.30 uur nog geregistreerd op de E17 tussen Waregem en Kortrijk. Wie de auto gezien heeft, wordt aangereden om meteen contact op te nemen met de politie.