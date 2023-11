Olympische medailles van judoka Gella Vandecaveye gestolen uit wagen in Brussel: “Ik roep dieven op ze anoniem terug te bezorgen”

Topjudoka Gella Vandecaveye (50) veroverde twee olympische medailles: zilver op de OS in Atlanta in 1996, vier jaar later brons in Sydney. Maar die twee medailles zijn nu, samen met nog wat andere zaken, gestolen uit de koffer van haar wagen die in een ondergrondse parking in Brussel stond geparkeerd. “Op zich zijn die medailles voor een buitenstaander weinig waard, maar uiteraard ben ik er emotioneel enorm aan gehecht.” Gella Vandecaveye vestigt nu haar hoop op edelmoedigheid van de dader(s) om de medailles terug te bezorgen.

Gella Vandecaveye, die ook twee keer wereldkampioen werd en maar liefst zeven Europese titels op haar palmares mocht laten noteren, wil die twee medailles uiteraard terug. Ze lanceerde alvast een oproep op naar de dieven om de medailles anoniem terug te bezorgen aan een politiekantoor. “De gereedschapskist en het judopak mogen jullie houden”, voegt ze er fijntjes aan toe.

Enkele dagen Parijs

De wagen van Gella Vandecaveye stond geparkeerd in een betalende, ondergrondse parking aan station Brussel-Zuid. “Mijn wagen stond er al een tijdje omdat ik enkele dagen in Parijs was geweest. Dinsdagmiddag moest ik bij een bedrijf in Brussel een teambuilding gaan doen. Ik neem dan ook altijd mijn medailles mee. De mensen houden dat graag eens vast, of doen ze eens om en nemen dan een selfie.”

Maar bij haar aankomst in de Q-Park parking zag ze al snel dat er iets loos was. “Schade was er niet echt, maar ze waren niettemin in mijn wagen geraakt. Er lag een en ander overhoop. Ook in de koffer raakten ze binnen. Mijn medailles lagen dus niet in het zicht, maar waren netjes opgeborgen. Allicht zullen de dieven ook niet meteen door gehad hebben wat ze mee gegrist hebben. Die medailles zijn ook respectievelijk 27 en 23 jaar oud. Het gaat ook niet om puur zilver of zo. In de bronzen medaille is bovendien ook mijn naam gegraveerd.”

Hoop gevestigd op camerabeelden

Ondertussen gaat Gella Vandecaveye deze morgen aangifte bij de politie doen en hoopt ze dat de camerabeelden van de bewaakte parking eventueel naar de dader(s) kunnen leiden. “Maar als die anoniem de medailles wil bezorgen bij een lokaal politiekantoor, dat zou dat een mooi zijn. Want voor mij zijn uiteraard wel van grote waarde”, aldus de judoka die opgroeide in Bellegem en Sint-Denijs (Zwevegem) en nu in Melle woont.