Oekraïense oorlogsvluchteling riskeert anderhalf jaar cel voor inbraak in Knokse Aldi: “Ik hield een feestje, maar de drank was op”

Een 33-jarige Oekraïner riskeert voor de Brugse rechtbank anderhalf jaar cel voor diefstal en inbraak in Knokke-Heist. Zijn vrouw zit mee in de beklaagdenbank en riskeert zes maanden cel.

Op 28 december vorig jaar werd Ruslan K. op heterdaad betrapt terwijl hij werkmateriaal aan het stelen was uit een bergruimte naast een woning in Knokke-Heist. Zijn partner Yuliia H. (22) werd verderop aan een bushalte staande gehouden. Hoewel ze de buit bij zich had beweerde ze niets van de diefstal af te weten. “Haar vriend had die spullen gewoon bij haar afgezet”, pleitte haar advocaat.

In de nacht van 3 juni liep Ruslan K. nogmaals tegen de lamp, deze keer tijdens een inbraak in een Knokse Aldi-supermarkt. Een bewakingsagent betrapte hem rond 4 uur met twee flessen Martini Bellini, een fles Pineau des Charentes en een hogedrukreiniger. Hij had ook inbrekersmateriaal bij. “De beklaagde gaf een valse Poolse identiteit op, maar vergat dat hij al gekend was sinds de eerdere feiten”, sneerde de procureur.

Yuliia H. riskeert zes maanden cel, maar vraagt zelf de vrijspraak. Ruslan K. kijkt aan tegen anderhalf jaar cel. De man had een opmerkelijke uitleg voor de feiten bij Aldi. “Ik had vrienden op bezoek voor een feestje maar de drank was op”, beweerde hij tijdens zijn verhoor.

De advocaat van K. vroeg een celstraf met uitstel. “Mijn cliënt heeft drie maanden gevochten in de oorlog tegen Rusland en vluchtte vorig jaar met zijn vrouw naar België”, pleitte meester Randall Huysentruyt. “Ze verblijven in een sociale woning en krijgen een leefloon. Ze zouden willen werken, maar de taal vormt een barrière. Mijn cliënt heeft heel veel spijt.”

De rechtbank doet uitspraak op 17 oktober. (AFr)