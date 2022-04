Oedelemse hobbyboeren in zak en as na passage schapendieven: “Ze sneden mijn Dolly ter plaatse de keel over”

Op twee locaties in Oedelem hebben onbekenden een schaap uit de weide gestolen. “Ze sneden mijn Dolly ter plaatse de keel over en namen haar mee”, foetert Herman Decroos (66). Ook bij De 79-jarige Albert Van Hoorenweghe sloegen de dieven toe. “Ik ben er het hart van in”, pinkt de man een traantje weg. De politie onderzoekt de zaak.

Toen Albert Van Hoorenweghe (79) uit de Akkerstraat in Oedelem zondagochtend omstreeks 7 uur zijn schapen ging voederen, kon hij zijn ogen niet geloven. Een van zijn geliefkoosde dieren bleek op brutale wijze gestolen uit de weide.

“Aan de prikkeldraad hingen plukken wol en in het gras lag een grote plas bloed”, zegt de zeventiger. “De sporen in de weide tonen dat de daders mijn dieren – vijf ooien en elf lammetjes – achterna hebben gezeten. Ze konden één ooi pakken en sneden het dier ter plaatse de keel over.”

“Daarna moeten ze het over de prikkeldraad hebben gesleurd en in een bestelwagen hebben geworpen. Het moeten meerdere daders zijn geweest. Een enkeling kan dit onmogelijk gedaan hebben. Dat dier woog zeker 80 kilogram.”

Hart van in

Toen Albert op zijn 65ste met pensioen ging, besloot hij schapen te kweken. Fraaie dieren met een bruine of gevlekte vacht. “Ik zie ze doodgraag en ben er het hart helemaal van in”, pinkt de man een traantje weg.

“Mijn schapen moeten doodsangsten hebben uitgestaan. Het gestolen dier kost al snel 180 euro, maar dat geld is eigenlijk van geen belang. Mijn dieren hebben vooral een emotionele waarde. Ik stapte intussen naar de politie om een klacht in te dienen. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt.”

Grote plas bloed

Ook bij Herman Decroos (66) uit de nabije Molenstraat sloegen in de nacht van zaterdag op zondag schapendieven toe. “Het moeten dezelfde zijn geweest als bij Albert”, zegt Herman.

© AF

“Bij mij zaten slechts twee ooien van een oud ras: Drentse schapen met lang haar en lange, gekromde hoorns. Toen we Dolly en Polly zondag kort na de middag wilden bijvoederen, ontdekte mijn vrouw dat enkel Polly nog in de wei zat. We dachten eerst dat Dolly ontsnapt was, tot mijn vrouw op de hoek van de weide een plas bloed zag liggen.”

“Ook op straat waren bloedspatten zichtbaar. Maar wolven zitten hier nog niet en voor een vos is zo’n schaap te zwaar. We zagen rond de bloedsporen echter ook duidelijke banden- en voetsporen. Dolly werd gestolen, de keel overgesneden en meegenomen.”

Daders onbekend

Herman kweekt al 35 jaar schapen in zijn boomgaard. “Niet voor het vlees of de melk, maar om het gras tussen de bomen mooi kort te houden”, zegt hij. “Deze dieren blijven hier tot ze een natuurlijke dood sterven. Het zijn heel goede grasmachientjes, maar bovenal ook onze huisdieren. Het zijn heel trouwe, brave dieren die meteen komen als je roept. Ze eten zelfs uit je hand.”

“Maar sinds het voorval is het resterende schaap wat angstig geworden. Ze mist ook duidelijk haar metgezel.” Ook Herman stapte naar de politie.

“We kunnen bevestigen dat er twee klachten van schapendiefstal binnenkwamen”, zegt woordvoerder Lien Vermeersch van politiezone Het Houtsche. “De zaak wordt onderzocht. Er zijn voorlopig geen vermoedens over de daders.”

(AFr)